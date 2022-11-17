На 77-м году жизни скончался президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков

На 77-м году жизни скончался президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-атташе федерации фигурного катания России.



Всемирно известная пара Людмила Пахомова и Александр Горшков — первые в истории Олимпийские чемпионы в спортивных танцах на льду. Они выиграли олимпийские золотые медали в 1976 году на Играх в австрийском городе Инсбруке.

С июня 2010 года он возглавлял Федерацию фигурного катания на коньках России. Он также является заслуженным мастером спорта СССР (1970), заслуженным тренером СССР (1988), заслуженным работником физической культуры России (1997).

Он награжден орденами Трудового Красного Знамени (1976), Дружбы народов (1988), «За заслуги перед Отечеством» III (2022) и IV степеней (2007).

Фото: ru.wikipedia.org (Людмила Пахомова и Александр Горшков на чемпионате мира в 1969 году)

В сентябре на 71-м году жизни скончался директор казанского Дворца спорта Ринат Муслимов.

Во Дворце спорта Ринат Аскатович проработал более 24 лет, из них 16 лет в должности директора. За время работы его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», а также множеством ведомственных наград.

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Максим Кокунин