В Татарстане выплаты в 20 тысяч рублей могут распространить на детей добровольцев, участвующих в СВО

Меру поддержки в виде выплаты в 20 тысяч рублей могут распространить на детей татарстанцев, служащих в батальонах «Алга» и «Тимер», на участвующих в спецоперации добровольцев и сотрудников Росгвардии, а также на командированных в зону СВО сотрудников МВД и УФСБ по республике. Соответствующий проект постановления внесен Министерством труда региона.

Средства на пособия будут выделяться из резервного фонда правительства Татарстана. Действие документа распространится на отношения, возникшие с 24 февраля 2022 года (с момента начала специальной военной операции на Украине).

Уточняется, что он должен заменить действующее постановление Кабинета министров от 11 октября, предполагающее единовременные выплаты на детей жителей республики, призванных в ходе частичной мобилизации.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе сообщалось, что власти Татарстана планируют распространить дополнительные меры поддержки семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, на родственников лиц, которые заявились на участие в спецоперации добровольцами.



Речь идет о дополнительные мерах поддержки, установленных постановлением кабмина Татарстана от 20 октября. В их число входят следующие меры:

семьи с новорожденными, постоянно проживающие в регионе, обеспечат подарочными комплектами детских принадлежностей без учета среднедушевого дохода семьи;

членам семьи из числа пенсионеров и граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), предоставят первоочередное право при обеспечении путевками на санаторно-курортное лечение в соответствии постановлением Кабмина РТ;

членам семьи из числа граждан пожилого возраста и инвалидов I и II группы социальные услуги на дому будут предоставлять бесплатно;

членам семьи предоставят преимущественное право при приеме на соцобслуживание в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, а также в дома-интернаты для граждан с психическими расстройствами, реабилитационные центры для детей и подростков с ОВЗ;

членам семей из числа детей-инвалидов предоставляется преимущественное право при прием на социальное обслуживание в реабилитационные центры для детей и подростков с ОВЗ;

предоставление бесплатного одноразового горячего питания членам семей из числа студентов, которые очно учатся по программам подготовки специалистов среднего звена в государственных профессиональных образовательных организациях Татарстана;

предоставление бесплатного двухразового горячего питания (завтрак и обед) ученикам 1—11 классов государственных образовательных организаций республики;

семьям с детьми от 7 до 17 лет включительно, которые постоянно проживают в Татарстане, предоставляется первоочередное право при обеспечении путевками в организации отдыха.

Напомним, о частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил утром 21 сентября. О ее завершении министр обороны страны Сергей Шойгу доложил 28 октября.

В день начала частичной мобилизации глава российского Министерства обороны сообщил, что призыву подлежат 300 тысяч резервистов. Однако 4 ноября глава государства заявил, что призвали 318 тысяч россиян — такое количество обеспечили добровольцы, решившие поучаствовать в специальной военной операции, которая началась 24 февраля. По последним данным, в зоне СВО находятся уже около 80 тысяч мобилизованных.

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Максим Кокунин