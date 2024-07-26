В Татарстане зарегистрировано четыре случая лихорадки Западного Нила

Фото: Динар Фатыхов

В центре инфекционных заболеваний Минздрава заявили о четырех случаях заболевания лихорадкой Западного Нила в Татарстане, пишет РИА «Новости». Пациенты получают медицинскую помощь в стационарах.

Лихорадка Западного Нила — инфекционное заболевание, природные очаги которого расположены более чем в 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Болезнь может проявляться такими симптомами, как высокая температура, головная боль, мышечные боли и сыпь.

Напомним, в России в этом году фиксировались единичные случаи лихорадки Западного Нила, большинство из которых — завозные.