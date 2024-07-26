Рустам Минниханов встретился с хокимом Бухарской области Узбекистана Ботиром Зариповым

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Делегация Бухарской области Узбекистана прибыла в Татарстан с ответным визитом, сообщает пресс-служба раиса Татарстана. Цель визита — ознакомление с экономическим и промышленным потенциалом региона.

В апреле Рустам Минниханов посетил Бухару. Теперь делегация из Узбекистана приехала в Татарстан. Раис республики подчеркнул, что высоко ценит возможность расширения сотрудничества с Узбекистаном в рамках дружественных российско-узбекистанских отношений. В этом есть особая заслуга президентов обеих стран.

Товарооборот между республиками по итогам прошлого года составил 370 миллионов долларов, показав рост на 27%. Доля Бухарской области также присутствует в этой цифре.

Хоким приветствовал Минниханова и поблагодарил за теплый прием и условия для ознакомления с передовыми практиками Татарстана. В рамках визита делегация посетит торгово-промышленную палату, IT-парк, «Химград», Иннополис и Агропромышленный парк.

На встрече в присутствии двух руководителей были подписаны соглашения о сотрудничестве между Управлением туризма Бухарской области и Госкомитетом по туризму Татарстана, а также между торгово-промышленными палатами двух регионов.

Рената Валеева