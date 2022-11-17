Эрдоган: Россия и США в Анкаре договорились не использовать ядерное оружие

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Россия и США воздержатся от использования ядерного оружия. Такую информацию получил президент Турции Тайип Эрдоган от главы своей разведки, сообщило «РИА Новости».

В понедельник глава ЦРУ Уильям Бернс встретился с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным в Анкаре, чтобы обсудить положение задержанных граждан США и ядерные риски, ранее сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя совета по нацбезопасности.



— Позвольте мне сказать вам следующее: информация, которую я получил от моего начальника разведки о том, будут ли Россия и США применять здесь ядерное оружие, заключается в том, что на данный момент обе стороны не будут предпринимать никаких попыток использовать ядерное оружие, — сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Индонезии.

Фото: flickr.com

На прошлой неделе Джейк Салливан, помощник президента США по национальной безопасности, рассказал, что Америка поддерживает контакты с Россией на высоком уровне, но не намерена раскрывать конкретные каналы.

— Мы в администрации [президента США Джо] Байдена имеем возможность взаимодействовать с российской стороной на высоком уровне, чтобы иметь контакты, сокращать риски, доносить сигналы о последствиях возможного применения ядерного оружия, — объяснил Салливан.



В начале этого месяца Россия обратилась к странам, обладающим ядерным оружием, с призывом обеспечить глобальную стратегическую стабильность и отказаться от поощрения провокаций с данным типом вооружения.

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Диана Фатыхова