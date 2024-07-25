Мошеннические операции поставят на стоп: банки будут по-новому проверять сомнительные переводы

Объем денежных переводов без согласия клиентов вырос в 2023 году на 11,5%.

В 2023 году Банк России направил операторам связи более 575 тысяч номеров телефонов, которые использовались для хищения средств граждан. Фото: Реальное время

Жизнь телефонных мошенников в России становится сложнее — с сегодняшнего дня банки начнут тщательнее проверять все денежные переводы и замораживать особо подозрительные транзакции. За это время жертвы «социальных инженеров» успеют прийти в себя и отменить отправку миллионов рублей в неизвестном направлении. Если банк утратит бдительность и все же переведет деньги на сомнительный счет, ему придется возместить пострадавшему клиенту все потерянные деньги. Все ли жертвы злоумышленников смогут рассчитывать на компенсацию и как не стать соучастником преступлений — разбиралась аналитическая служба «Реального времени».

30 дней на возврат похищенных денег

С 25 июля вступают в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», разработанные депутатами летом прошлого года. Отныне, прежде чем перевести деньги, банки должны будут проверить номер карты или счета получателя и убедиться, что их нет в специальной базе реквизитов, которые уже были замечены в мошеннических схемах, пояснили «Реальному времени» в пресс-службе Нацбанка РТ.

— Эту базу данных ведет Банк России, и сведения из нее направляются во все банки. Сама база формируется на основании сведений об операциях и попытках их совершения без согласия клиентов, которые поступают от банков и других участников информационного обмена, — разъясняет ЦБ. — Если банк не проведет проверку и сразу отправит деньги на счет из этой базы, то должен будет вернуть клиенту всю сумму. Срок возврата — до 30 календарных дней с того момента, как пострадавший подаст заявление в банк.

Под механизм компенсаций не подпадут ситуации, при которых человек добровольно переводит деньги мошенникам. Новации коснутся лишь хищения средств без участия клиента, то есть ситуаций, когда он не давал мошенникам доступ к своим деньгам: не сообщал данные карты, коды из смс, логин или пароль.

Сомнительные переводы «зависнут» на 2 дня



Механизм проверки простой. Когда человек отправляет деньги на подозрительный счет, банк обязан приостановить операцию на 2 дня и уведомить клиента, что деньги направляются на счет мошенников, разъясняют в Нацбанке РТ. За это время отправитель получает возможность все обдумать и отказаться от перевода.

Однако если, несмотря на предупреждение, клиент все же настоит на операции или просто не отреагирует, по истечении этого двухдневного «периода охлаждения» банк осуществит перевод, но уже не будет нести финансовую ответственность, так как предпринял меры по защите клиента, подчеркивают в Нацбанке РТ.



Механизм проверки простой. Когда человек отправляет деньги на подозрительный счет, банк обязан приостановить операцию на 2 дня и уведомить клиента, что деньги направляются на счет мошенников. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Новый закон также обязывает банки отключать доступ к дистанционному обслуживанию дропперам — лицам, чьи банковские карты используются для вывода и обналичивания похищенных денег, если информация о них поступила от МВД России.

Блокировка означает, что человек не сможет расплачиваться любой своей банковской картой и снимать деньги с нее в банкомате, пользоваться мобильным или интернет-банком. Получить средства со своего счета он сможет только непосредственно в отделении банка, предъявив паспорт, предупреждает пресс-служба Нацбанка РТ.

Регулятор просит россиян быть бдительнее и не верить в обещания легкого и быстрого дохода при поиске работы, особенно если потенциальный работодатель не требует наличия образования, специальных знаний и опыта. «Не соглашайтесь использовать личные счета для пересылки денег, не отдавайте карту посторонним людям и не давайте им доступ к своему онлайн-банку. Работодатель, который соблюдает закон, никогда о таком не попросит, — разъясняют в Нацбанке РТ. — Никуда не переправляйте деньги, которые пришли к вам по ошибке. Обратитесь в свой банк и попросите сделать обратный перевод по реквизитам отправителя».

Мошенники могут использовать в своих «цепочках» детей, потому что банковскую карту сегодня можно оформить с 14 лет, отмечают в Нацбанке: «Важно в первую очередь предупредить школьников и студентов о рисках и возможных последствиях предоставления карты и информации для доступа к своему онлайн-кабинету чужим людям».

В 2023 году банки вернули клиентам только 8,7% от всех операций, совершенных без согласия

— Это шаг в правильном направлении. Он будет способствовать повышению дисциплинированности со стороны банков, их большей ответственности. Например, если реквизиты злоумышленника, которому были перечислены деньги, находились во внутренней антифрод-системе оператора связи, или если была информация от операторов связи или иных лиц о нетипичных параметрах звонков клиенту перед транзакцией, и банк пренебрег этой информацией, то банк должен будет возместить клиенту сумму операции, — соглашается Максим Осадчий, начальник аналитического отдела банка БКФ.

Проблема, как отмечает эксперт, актуальная — объем переводов без согласия клиентов растет. В 2023 году объем операций без согласия клиентов увеличился, по сравнению с 2022 годом, на 11,48% — на фоне аналогичного роста объема денежных переводов с использованием карт (+10,54%, до 136,38 трлн рублей). При этом доля объема операций без согласия клиентов в общем объеме операций по переводу денежных средств составила 0,00119% против 0,00097% в 2022 году.

В 2023 году кредитные организации вернули клиентам 8,7% (1,3 млрд рублей) от всего объема операций по переводу денежных средств, совершенных без согласия клиентов.

Уже начиная с 2023 года кредитные организации направляют в Банк России информацию о предотвращенных хищениях денежных средств. За 2023 год объем предотвращенных операций без согласия клиентов составил 5,8 трлн рублей. Благодаря работе антифрод-процедур, злоумышленникам не удалось совершить 34,77 млн мошеннических операций.

В 2023 году Банк России направил операторам связи 575 669 номеров телефонов, используемых для хищения средств граждан.

Однако Осадчий не ожидает, что закон приведет к решительному перелому и радикальному сокращению мошеннических операций: «Злоумышленники активно адаптируются к новациям, они будут использовать, например, номера телефонов, отсутствующие в «черных списках».

— Что бы могло действительно переломить ситуацию, так это публичные процессы и внушительные тюремные сроки мошенникам, — считает он. — Но таких процессов по делам «социальных инженеров» мы не видим.

«Известны случаи, когда человека заставляют снять деньги и передать их в наличной форме, как правило, подставному лицу. Хотелось бы видеть громкие процессы и по этим подставным лицам. Отсутствие даже таких процессов вызывает удивление. Тем более что ловить мошенников, что называется, «на живца» несложно, ведь многим россиянам эти мошенники звонят иногда и несколько раз в месяц», — говорит Осадчий.

Новые меры затормозят и вполне законные операции

Главный экономист «Эксперт РА», доцент экономфака МГУ Антон Табах считает, что новый закон, конечно, поможет в борьбе с мошенниками, но не стоит ожидать, что сразу «начнется благодать» и мошенники исчезнут.

— Новый закон формализует и делает обязательными требования из рекомендаций ЦБ по борьбе с финансовым мошенничеством, которые, судя по необходимости принять закон, не слишком хорошо исполнялись, — рассказал Табах. — Если мы посмотрим на самые громкие и массовые истории последнего периода, они в основном связаны не с ошибками системы, а с социальным инжинирингом, манипуляциями со стороны мошенников и применением методов изменения поведения. Здесь законы бессильны.

«Если люди попадают под влияние мошенников, то здесь можно несколько замедлить процессы перевода денег, дать время выйти из-под зомбирования. Но при слишком ретивом введении ограничений возникает риск того, что новые меры будут больше мешать вполне законным операциям, нежели злоумышленникам», — резюмирует эксперт.

