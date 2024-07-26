«Расцениваю арест как давление»: новое «дело МЧС Татарстана» хотят выстроить на показаниях Максима Хомича?

За что через пять лет после ликвидации «Научно-технического совета при МЧС» повязали экс-директора

Фото: Динар Фатыхов

«Какой может быть ущерб в некоммерческой организации?» — удивлялся сегодня на заседании Верховного суда Татарстана бывший глава АНО «Научно-технический совет при МЧС РТ» Максим Хомич. Уже после ареста ему предъявили обвинение в уводе 5,5 млн рублей у своей компании в 2013—2019 годах. По данным источников «Реального времени», дело в 4-м отделе по особо важным делам в сфере экономики Следкома по РТ возбудили по материалам ФСБ и заявлению соучредителя Игоря Чепегина. Адвокат обвиняемого в суде заявила: Хомича преследуют лишь с целью получить показания на должностных лиц в МЧС.

Какое отношение организация «при МЧС» имеет к МЧС?



За решетку бывшего «советчика» МЧС отправил Вахитовский суд Казани — еще 11 июля. Как уверяют источники «Реального времени», несмотря на давность событий, предварительные опросы или допросы Максима Хомича не проводили — сразу пошли на задержание.

Претензии сотрудников СК и ФСБ охватывают 6-летний период работы арестованного на посту директора АНО «Научно-технический совет при МЧС РТ». Несмотря на название, министерство в учредителях не значится. Ими в 2013 году выступали два частных лица — Игорь Владимирович Чепегин и Сергей Иванович Поникаров, доктор наук, завкафедрой машин и аппаратов химических производств КНИТУ-КХТИ и автор более 200 работ в российских и международных журналах по профилю безопасности технологических процессов, жизнедеятельности и защиты окружающей среды. Научные работы Поникарова затрагивали вопросы оценки риска аварий, определения зон поражения при взрывах топливно-воздушных смесей. При этом ученый неоднократно участвовал в мероприятиях МЧС Татарстана.

По версии следствия, Хомич брал деньги у контрагентов за помощь в согласовании паспортов безопасности промышленных предприятий. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ну а созданная с его участием АНО занималась еще и оказанием услуг при оценке технической безопасности объектов. Хотя в качестве основного вида деятельности совета указан ремонт электронного и оптического оборудования. Впрочем, организация числится в ликвидированных уже пять лет. И столько же там не работает Максим Хомич.



По версии следствия, в 2013—2019 годах обвиняемый, как директор компании, брал деньги у контрагентов за помощь в согласовании паспортов безопасности промышленных предприятий с получением нужных подписей в структуре МЧС, на деле же деньги далее не передавались, а присваивались. Общая сумма похищенного оценена силовиками в 5,5 млн рублей.

Заметим, официально данное дело в Следкоме и УФСБ по Татарстану не комментируют. Между тем накануне сегодняшнего заседания информацию о Хомиче «слили» в «Телеграме», причем в искаженном виде — якобы деньги он носил кому-то для передачи. Адвокат арестованного Ирина Муратова сегодня в суде назвала это еще одной попыткой давления на своего клиента.

«Обвинения придуманы, чтобы работать с ним в плане другого преступления»

По ходатайству адвоката председательствующий судья Ирек Низамиев запретил фотографировать арестованного, а также публиковать снимки, сделанные до начала заседания. Забегая вперед, это была единственная уступка, которой удалось добиться защите на сегодняшнем заседании.

— Расцениваю арест Хомича как психологическое давление для дачи показаний на должностных лиц МЧС. Они принуждают моего подзащитного к этому — давать показания на определенное должностное лицо, — обратилась к суду Ирина Муратова. — Якобы он (Хомич, — прим. ред.) изготавливал паспорта технической безопасности определенных объектов и от контрагентов передавал взятки должностному лицу «за скорость изготовления» — чего фактически не было.

Ильхама Насибуллина (слева) приговорили к 8,5 года колонии общего режима. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По мнению адвоката, заключение под стражу преследует единственную цель — подтверждение версии следствия и разоблачение очередного ВИП-спасателя. Заметим, никаких имен и должностей на заседании не прозвучало. Близкие к силовикам источники «Реального времени» уверяют — новой целью атаки правоохранителей могут стать как оставшиеся высокопоставленные сотрудники Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики, так и покинувшие должности. Напомним, в спасательном ведомстве силовики «копают» уже несколько лет. За это время дела бывших замов министра — Ильхама Насибуллина и Олега Степущенко — дошли до приговоров в судах Москвы и Казани. Любопытно, что эти дела также начались с разработки связанных с МЧС компаний.

На заседании защитник подчеркнула: претензий по событиям 2013—2019 годов никто не предъявлял вплоть до 2024 года:

— Когда стали разрабатывать определенных должностных лиц, задержали моего подзащитного и предложили дать показания о передаче якобы взяток. И после этого появилось заявление от одного 80-летнего учредителя фирмы, что Хомич назначил себя директором без его ведома и деятельность проводил путем присвоения сумм от контрагентов.

Арестованный заявил: «Препятствовать следствию не собираюсь». Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Сам 47-летний арестант из СИЗО-1 сегодня сообщил: «Потерпевший указывает, якобы им был нанесен ущерб от неполученной прибыли... Хотя организация некоммерческая, ее целью не является извлечение прибыли. Непонятно, какой ущерб следствию они хотели [заявить]».

По существу претензий Максим Хомич высказываться не стал, но попросил заменить арест более мягкой мерой пресечения. «Препятствовать следствию не собираюсь», — пообещал он.

«Считаю — обвинения беспочвенны и придуманы, чтобы работать с моим подзащитным в плане другого преступления», — добавила адвокат Муратова. И попросила учесть приобщенные сегодня медицинские документы о болезни сердца и перенесенном инфаркте ее клиентом.

Представитель прокуратуры РТ Наталья Кожевникова назвала решение райсуда законным и обоснованным, и Верховный суд республики с этим согласился. Под стражей арестованный пробудет минимум до 17 августа.

Чем закончились дела двух замов главы МЧС Татарстана

По приговору Бабушкинского суда Москвы 1 сентября 2023 года бывший замглавы МЧС по РТ Ильхам Насибуллин получил 8 лет 6 месяцев колонии общего режима. Директору и бенефициару фирмы «ОДС РТ» Ленуру Зиннатуллину дали 7,5 года, а замдиректора той же компании Ильнар Гимадиев — на два года меньше. В суде свою причастность к мошенническому хищению средств бюджета от 21 до 118 млн рублей (в зависимости от роли каждого) все трое отрицали.

Суд посчитал доказанным присвоение средств путем заключения договоров предприятиями республики с бизнес-клоном государственной Поисково-спасательной службы — компанией «ОДС РТ». В данный момент результат процесса оспаривается в Мосгорсуде.



Олегу Степущенко осталось сидеть меньше года. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

А вот приговор замглавы МЧС Татарстана Олегу Степущенко уже вступил в силу в мае текущего года. В апелляции Верховный суд РТ сократил срок его посадки в колонию общего режима до 4 лет и отменил приговор в части взыскания с осужденного 42,8 млн рублей по иску МЧС, который в самом министерстве не смогли обосновать.



Главный эпизод дела Степущенко был связан с проектом комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) и монтажом сиренно-речевых установок на те самые 42,8 млн рублей. Суд согласился с силовиками, что с подачи замминистра для подключения установок были выбраны беспроводные средства связи вместо кабеля, что повлекло тяжкие последствия «в виде длительной дезорганизации работы МЧС Татарстана» в 2013—2021 годах и «угрозу минимум для 122 тысяч жителей республики.