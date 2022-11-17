У казанской колонии задержали мужчину с арбалетом и наркострелой

Сегодня Управление ФСИН по РТ сообщило о пресеченной попытке «воздушной» доставки наркотиков в казанскую колонию №2. Рядом с режимным объектом задержали 27-летнего стрелка из арбалета, у которого при досмотре была обнаружена стрела с примотанным липкой лентой свертком с запрещенными веществами.



Эксперты установили — в свертке было почти 19 граммов гашиша и 15 граммов марихуаны.

Возбуждено уголовное дело, до избрания меры пресечения стрелок отправлен в изолятор.

Месяцем ранее силовики сорвали доставку в ту же казанскую колонию мобильных телефонов в газовом баллоне.