В центрах подготовки военнослужащих России появятся курсы по управлению багги и квадроциклами
Минобороны России объявило о создании курсов управления багги и квадроциклами в центрах подготовки военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов ведомству во время посещения полигона в Ленинградском военном округе.
Глава военного ведомства подчеркнул, что эта техника «очень востребована и для доставки боеприпасов и довольствия, и эвакуации раненых».
Ранее Минобороны сообщало о применении мототранспорта российскими штурмовыми подразделениями, которое, в частности, сыграло важную роль в освобождении Старомайорского в ДНР.
Эффективность использования багги и мотоциклов, отмечают в ведомстве, подтверждена на практике. Они используются не только для штурма опорных пунктов, но и для проведения ротации подразделений на линии боевого соприкосновения. Техника активно применяется для доставки воды, продовольствия, средств связи, боеприпасов и горючего на передовую.
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