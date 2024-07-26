Экс-замминистра обороны России Дмитрий Булгаков задержан по делу о коррупции
Бывший замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков задержан по делу о коррупции. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
Сейчас проводятся следственные действия и оперативные мероприятия для установления причин и условий, способствовавших противоправной деятельности Булгакова.
Дмитрий Булгаков занимал должность заместителя министра обороны страны с 2008 года по 24 сентября 2022 года.
Он курировал вопросы материально-технического обеспечения Вооруженных сил. В 2016 году ему присвоили звание Героя России.
Сегодня суд Татарстана оставил в СИЗО экс-главу совета при МЧС по афере на 5 миллионов.
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