Экс-замминистра обороны России Дмитрий Булгаков задержан по делу о коррупции

Фото: Ирина Плотникова

Бывший замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков задержан по делу о коррупции. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.



Сейчас проводятся следственные действия и оперативные мероприятия для установления причин и условий, способствовавших противоправной деятельности Булгакова.

Дмитрий Булгаков занимал должность заместителя министра обороны страны с 2008 года по 24 сентября 2022 года.

Он курировал вопросы материально-технического обеспечения Вооруженных сил. В 2016 году ему присвоили звание Героя России.

Сегодня суд Татарстана оставил в СИЗО экс-главу совета при МЧС по афере на 5 миллионов.

