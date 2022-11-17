Годовой ввод жилья в Татарстане превысил план на 8,5%

Фото: Максим Платонов

В Татарстане по вводу жилья на сегодняшний день выполнено 108,5% от годового плана, что составляет 2,9 млн кв. жилья.

— По линии индивидуального жилищного строительства — 2,1 млн кв. метров. По линии многоквартирного жилья сдано 853 тысячи квадратных метров, — сообщил на пресс-конференции замминистра Минстроя и ЖКХ Татарстана Ильшат Гимаев.

Напомним, согласно данным Минстроя Татарстана, план по вводу жилья перевыполнили 28 из 45 муниципалитетов республики. Меньше всего жилья на данный момент ввели в Агрызском районе — 6,1 тысячи «квадратов», тогда как запланировано 18 тысяч, или 34,2%. В Казани построили 841,1 тысячи «квадратов», или 88% от запланированных 956 тысяч, в Набережных Челнах — 252,6 тысячи «квадратов», или 76,6% из запланированных 330 тысяч.

На индивидуальное жилищное строительство приходится 2,1 миллиона квадратных метров, на многоквартирное инвестиционное жилье — 747 тыс. кв. метров, на дома по социальной ипотеке — 105,8 тыс. кв. метров.

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Диана Фатыхова