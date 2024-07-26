В Татарстане открылся сезон охоты на болотно-луговую дичь

Фото: Динар Фатыхов

С сегодняшнего дня в Татарстане начался сезон охоты на болотно-луговую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами. Он продлится до 5 декабря, сообщает пресс-служба Госкомитета республики по биоресурсам.

К болотно-луговой дичи в регионе относятся: дупеля, бекасы, гаршнеп, турухтан, чибис, тулес, улиты, веретенники, кроншнепы, мородунка, камнешарка, коростель и обыкновенный погоныш.

Охотникам необходимо иметь при себе охотбилет, разрешение на добычу дичи и документы на оружие. Подружейные собаки (ретриверы, спаниели и легавые) должны иметь справку или свидетельство о происхождении. Запрещено стрелять по болотно-луговой дичи пулями, картечью и дробью крупнее 5 миллиметров.

На особо охраняемых природных территориях собаки должны быть на привязи, за исключением случаев, разрешенных режимом территории.

Если собака уходит за животным за пределы угодий, на территории которых владелец имеет право охотиться, при ее поиске там и отзыве патроны должны быть отдельно от разряженного оружия, а метаемые снаряды — отдельно от зачехленного охотничьего метательного стрелкового оружия, за исключением добора раненого охотничьего животного.

Подчеркнем, что с 1 августа в Татарстане на год утвердят новые квоты на добычу косуль, лосей, рысей и барсуков. Согласно документу, численность некоторых животных в республике увеличилась.



Анастасия Фартыгина