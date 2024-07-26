Отвод суду Татарстана заявил осужденный на 12 лет экс-глава Лениногорского отдела СК

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Верховный суд Татарстана вновь не смог приступить к рассмотрению жалоб на приговор по делу о взятках на 7 млн рублей в отношении бывшего руководителя отдела СК в Лениногорске Алексея Иванова и бывшего казанского адвоката Сергея Новикова. Однако на старте заседания осужденный силовик заявил об отводе всему составу Верховного суда Татарстана, передает журналист «Реального времени» с заседания.



Свое ходатайство Иванов объяснил тем, что ранее он проводил процессуальные проверки в отношении председателей судов и следователей, а его «подельник» Новиков «имеет личные отношения с судьями Верховного суда РТ» — ранее служил с ними в прокуратуре. Список фамилий этих судей, по словам осужденного, он представлял ранее.

На уточняющий вопрос суда, просит ли Иванов изменить территориальную подсудность, то есть направить дело с жалобами в другой регион, он ответил отрицательно. Адвокат осужденного экс-следователя ходатайство поддержал. Осужденный Новиков и его защитник — нет. Представитель прокуратуры просил отказать. Такое решение и вынесла апелляционная тройка.

Однако далее Верховный суд РТ отменил постановление Нижнекамского суда от 20 мая 2024 года, которым Иванову повторно отказано в ознакомлении с материалами и вещдоками его дела — решение выносилось без участия самого осужденного и его защитника. Апелляционная инстанция постановила: вернуть все материалы в Нижнекамский суд и предоставить фигуранту время для ознакомления с ними. Заметим, решение от 20 мая Нижнекамский суд вынес после отмены аналогичного, вынесенного в ноябре 2023-го.

Напомним, в октябре 2023-го Нижнекамский горсуд приговорил бывшего ВИП-следователя Иванова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 10 млн рублей и лишением звания подполковника юстиции. Поскольку посчитал доказанной вину в незаконном требовании взяток на 7 млн рублей и получении части этих сумм при посредничестве казанского адвоката Сергея Новикова. Последний получил 6 лет колонии строгого режима.

Этот приговор обжаловали и осужденные, и их защитники. Однако к рассмотрению их доводов по существу Верховный суд пока перейти не смог.