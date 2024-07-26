Увеличение ключевой ставки, задержание экс-замминистра обороны, рекордный за 16 лет перегрев экономики
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 26 июля.
- Банк России повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 18% годовых, следует из сообщения регулятора по итогам заседания совета директоров 26 июля. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина позже заявила, что регулятор не собирается снижать ключевую ставку до конца года.
- Бывший замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков задержан по делу о коррупции. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово». На данный момент проводятся следственные действия и оперативные мероприятия для установления причин и условий, способствовавших его противоправной деятельности.
- Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что в первой половине 2024 года экономика России столкнулась с максимальным за последние 16 лет перегревом. Это первый случай циклического перегрева за десять лет, в течение которых ЦБ таргетировал инфляцию.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение о необходимости полной блокировки видеохостинга YouTube на территории России. В беседе с журналистами он заявил, что давно следовало закрыть платформу, так как она блокирует каналы, которые защищают интересы страны.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, предусматривающий штрафы для представителей уличного бизнеса за навязчивое предложение товаров и услуг. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации республики. КоАП РТ дополнен статьей «Навязывание товаров и услуг в общественных местах». Согласно этой статье, нарушение общественного порядка, выразившееся в навязчивом приставании к гражданам с целью купли-продажи, обмена или приобретения вещей иным способом либо оказания услуг, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 1,5 тыс. рублей. Штраф за те же действия, совершенные повторно в течение года, составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.
- Истребитель ВКС России Су-27 предотвратил нарушение государственной границы самолетом-разведчиком RC-135 и двумя истребителями «Тайфун» британских ВВС над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны страны.
При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от российской границы. Полет Су-27 при этом выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы России допущено не было.
- МИД Украины заявил, что страна не будет участвовать в заседании Совета Безопасности ООН, которое состоится под председательством России. В качестве аргумента министерство выразило мнение, что РФ не имеет права на председательство в Совбезе ни с правовой, ни с моральной точки зрения.
- Европейская комиссия выделит €1,5 млрд, полученных от доходов от замороженных активов России, на поддержку Украины. Эти средства будут направлены на закупки оружия и восстановление страны.
- Минюст России признал издание «BILD на русском»* и политолога Илью Матвеева* иностранными агентами. По оценке министерства, СМИ распространяло недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, а также материалы, направленные на формирование негативного образа армии. Политолога ведомство обвиняет в участии в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой организацией, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.
- Социальный фонд России проведет перерасчет накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат. С 1 августа они будут увеличены на 7%. Перерасчет произойдет автоматически, без подачи заявления.
- В Госдуме по предложению председателя Вячеслава Володина создали Комиссию по вопросам миграционной политики. Ее возглавила вице-спикер Ирина Яровая. В состав комиссии вошли представители различных профильных комитетов, включая председателей комитетов по контролю, безопасности и противодействию коррупции, делам Содружества Независимых Государств, экономической политике, государственному строительству и законодательству и т. д.
- Второй Западный окружной военный суд признал двух россиян виновными в подготовке террористического акта в столичном аэропорту Шереметьево. Жителей Самары Илью Ковылкова и Подмосковья Михаила Дария обвинили в подготовке теракта на центральной заправочной станции в аэропорту, попытке вступить в террористическую организацию, а также пропаганде терроризма среди российской молодежи в телеграм-канале.
- Правительство России увеличило в 1,5 раза размеры выплат гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и терактов. Единовременная материальная помощь вырастет с 10 тыс. до 15 тыс. рублей на человека.
- В этом году все автошколы и центры по обучению вождению, работающие в Татарстане, подверглись тотальной проверке налоговых органов и силовиков. Надзорные органы ищут незаконные схемы уклонения от уплаты страховых взносов и НДФЛ путем перевода инструкторов в статус самозанятых.
- На пленарном заседании Госдумы приняли в первом чтении законопроект, направленный на усиление мер безопасности при проведении зрелищных мероприятий. Документ, разработанный после трагических событий в «Крокус Сити Холле» в марте этого года, запрещает проводить мероприятия без наличия соответствующей инфраструктуры и технического оснащения для обеспечения безопасности зрителей.
- Сегодня Верховный суд Татарстана признал законным арест экс-директора АНО «Научно-технический совет при МЧС РТ» Максима Хомича. Под стражу по делу об афере в 5,5 млн рублей его в начале июля отправил Вахитовский суд Казани.
- На заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» руководители предприятий показали раису Татарстана Рустаму Минниханову новые проекты в области нефтехимии и композитных материалов. Глава региона отметил, что композитные материалы востребованы в авиационной отрасли, поэтому их продукция может быть интересна местным авиационному и вертолетному заводам.
- Поступления по налогу на прибыль в Татарстане по итогам первого полугодия снизились на 5,4% (4,7 млрд рублей), а его доля в общем объеме налоговых платежей упала на 34%. Основным фактором риска стали введенные ограничения в нефтяной отрасли, что сказалось на динамике промышленного производства.
Ключевые события 884-го дня специальной военной операции на Украине:
- Группировка войск «Запад», действующая на территории Луганской Народной Республики и Харьковской области, в ходе успешных боевых действий освободила населенные пункты Розовка и Песчаное Нижнее.
- Всего с начала проведения СВО уничтожены: 630 самолетов, 278 вертолетов, 28 464 беспилотных летательных аппарата, 556 зенитных ракетных комплексов, 16 684 танка и других боевых бронированных машин, 1 390 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 416 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 086 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.
Елизавета Пуншева
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