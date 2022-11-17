Ксения Собчак извинилась перед главой «Ростеха» Чемезовым за действия своих сотрудников

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак принесла извинения главе «Ростеха» Сергею Чемезову за действия своих сотрудников, об этом она написала в своем telegram-канале.



— Мои коллеги, молодые ребята (Кирилл Суханов, Ариан Романовский, Тамерлан Бигаев) стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве. Сейчас они в СИЗО, им предъявлены серьезные обвинения. <…> Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения, — написала она.

Собчак заявила, что в деле нет политического контекста, а обвиняемые «искренне сожалеют о произошедшем». Телеведущая выразила надежду, что правоохранительные органы «проявят сочувствие и снисхождение».

Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех» в октябре. После этого журналистка покинула Россию, но затем вернулась. Тогда же сообщалось об обысках в загородном доме Собчак в Подмосковье по делу в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова.



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Маргарита Головатенко