В России запретили проведение зрелищных мероприятий без гарантии безопасности

Фото: Максим Платонов

На пленарном заседании Госдумы приняли в первом чтении законопроект, направленный на усиление мер безопасности при проведении зрелищных мероприятий.

Документ, разработанный после трагических событий в «Крокус Сити Холле» в марте этого года, запрещает проводить мероприятия без наличия соответствующей инфраструктуры и технического оснащения для обеспечения безопасности зрителей.

В соответствии с поправками организаторы обязаны будут за 30 дней до мероприятия уведомить региональные власти, муниципалитет и МВД о месте, дате, времени, тематике и количестве участников. Документ также вносит изменения в закон, обязывающий организаторов обеспечить эвакуацию зрителей в случае угрозы.

Анастасия Фартыгина