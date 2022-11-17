В Россию с задержанного в Египте судна вернулись трое российских моряков, в том числе из Казани

Фото: скриншот видео (Павел Гусев)

Трое российских членов экипажа грузового судна Soy, задержанного в египетском порту Александрия, вернулись в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский профсоюз моряков.

— Они в Москву прилетели рейсом Дубай — Домодедово: старший механик, моторист и повар, — рассказал представитель профсоюза.

В числе тех, кто вернулся, есть механик Павел Гусев. Капитан судна и старший помощник остаются в Египте.

4 ноября экипаж Soy был арестован в Александрии. Как сообщил российский профессиональный союз моряков, в трех контейнерах содержалось 28 тонн медицинского препарата «Трамадол». Данный препарат запрещен к ввозу в Египет.

Диана Фатыхова