Казанцы с начала августа смогут наблюдать редкие астрономические явления

Фото: Максим Платонов

Казанцы смогут наблюдать редкие астрономические явления: сближение планет с Луной и метеорный поток Персеиды, сообщает мэрия Казани.



30 июля Марс приблизится к земному спутнику, а в ночь с 31 июля на 1 августа рядом с Луной появится Юпитер.

— Это не означает, что планеты только в это время видны на небесном своде, просто в этот период любители смогут их понаблюдать достаточно легко — невооруженным глазом, — сообщил директор астрономической обсерватории им. Энгельгардта Юрий Нефедьев.

Пик метеорного потока Персеиды придется на 12 августа, когда можно будет наблюдать до 60 метеоров в час.

Лучшее время для наблюдения за метеорным потоком — после 23.00, когда интенсивность звездопада выше. Астрономы также рекомендует отказаться от использования оптических устройств для наблюдения.

Кроме того, директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев сообщил, что ученые зафиксировали 18 мощных вспышек на Солнце.



Анастасия Фартыгина