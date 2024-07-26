Военный суд приговорил двух человек к 15 и 22 годам лишения свободы за подготовку теракта в Шереметьево

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Второй Западный окружной военный суд признал двух россиян виновными в подготовке террористического акта в столичном аэропорту Шереметьево, передает ТАСС.

Жителей Самары Илью Ковылкова и Подмосковья Михаила Дария обвинили в подготовке теракта на центральной заправочной станции в аэропорту, попытке вступить в террористическую организацию, а также пропаганде терроризма среди российской молодежи в телеграм-канале.

Суд приговорил Михаила Дария к 22 годам лишения свободы: 3 года он проведет в тюрьме, остальные 19 — в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 600 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на один год после отбытия наказания с запретом администрировать сайты в течение двух лет.

Илья Ковылков получил 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме и последующим содержанием в колонии строгого режима со штрафом в 600 тысяч рублей.

После задержания обоим фигурантам было предъявлено обвинение в подготовке к теракту (ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ), попытке участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5), и попытке незаконного изготовления взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, ст. 223.1 УК РФ).



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Олег Исаков