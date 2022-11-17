В Европе нашли замену российским туристам — хотят привлекать больше американцев

В Европе нашли замену туристам из России — Европейская комиссия по путешествиям (ЕТС) планирует привлекать больше американцев, сказано на сайте организации.



С инициативой выступил руководитель чешского управления по туризму CzechTourism Ян Хергет. Он считает, что Европа сможет заменить российских туристов американскими, если преподнести ее как «безопасное и привлекательное направление».

Представители ЕТС отметили, что сложная экономическая ситуация в европейском регионе может привести к переориентировке туристов на более бюджетные направления отдыха — в этом случае крупные отели и авиакомпании недополучат прибыль.

Больше всего от ограничений в отношении туристов из России пострадали граничащие с ней страны. Так, количество въезжающих в страны Балтии и Восточной Европы иностранцев сократилось на 40% в сравнении с 2019 годом.

Фото: realnoevremya.ru

С июля по сентябрь 2022 года россияне совершили 9,7 миллиона поездок за границу, что в два раза больше показателей второго квартала 2022 года (тогда число выездов составило 5 миллионов) и на 1,2 миллиона больше показателя июля — сентября прошлого года.

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Маргарита Головатенко