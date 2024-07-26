Новости экономики

19:15 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

В Госдуме предложили ввести программу «Первосентябрьский капитал»

17:31, 26.07.2024
В Госдуме предложили ввести программу «Первосентябрьский капитал»
Фото: Ринат Назметдинов

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил рассмотреть возможность введения федеральной программы «Первосентябрьский капитал», сообщил RT.

В рамках программы предлагается выплачивать каждому ребенку школьного возраста 25% от средней зарплаты по региону.

Чернышов пояснил, что перед началом учебного года всегда остро встает вопрос о стоимости сборов ребенка в школу. В связи с этим он обратился к заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой с предложением запустить федеральную программу и выплачивать средства не позднее чем за один календарный месяц до 1 сентября ежегодно.

По его словам, для семей следует предусмотреть сохранение действующих льгот вкупе с предлагаемой выплатой по линии «Первосентябрьского капитала». Например, в мае этого года в Госдуму внесли законопроект об использовании маткапитала на улучшение жилищных условий сразу после рождения ребенка.

Олег Исаков

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ЭкономикаФинансыОбщество

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть651.9
  • Нижнекамскнефтехим93.4
  • Казаньоргсинтез96.7
  • КАМАЗ139.9
  • Нижнекамскшина58.35
  • Таттелеком0.834