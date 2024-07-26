В Госдуме предложили ввести программу «Первосентябрьский капитал»

Фото: Ринат Назметдинов

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил рассмотреть возможность введения федеральной программы «Первосентябрьский капитал», сообщил RT.

В рамках программы предлагается выплачивать каждому ребенку школьного возраста 25% от средней зарплаты по региону.

Чернышов пояснил, что перед началом учебного года всегда остро встает вопрос о стоимости сборов ребенка в школу. В связи с этим он обратился к заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой с предложением запустить федеральную программу и выплачивать средства не позднее чем за один календарный месяц до 1 сентября ежегодно.

По его словам, для семей следует предусмотреть сохранение действующих льгот вкупе с предлагаемой выплатой по линии «Первосентябрьского капитала». Например, в мае этого года в Госдуму внесли законопроект об использовании маткапитала на улучшение жилищных условий сразу после рождения ребенка.

Олег Исаков