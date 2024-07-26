Эльвира Набиуллина заявила о максимальном за 16 лет перегреве российской экономики

Фото: Арсений Губаев

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что в первой половине 2024 года экономика России столкнулась с максимальным за последние 16 лет перегревом. Это первый случай циклического перегрева за десять лет, в течение которых ЦБ таргетировал инфляцию.

— В первой половине этого года масштаб перегрева был, наверное, максимальным за последние 16 лет. Он накануне кризиса 2008 года был выше, и это усугубило глубину экономического спада, который был во многом вызван внешними причинами, — цитирует ее речь РИА «Новости».

По словам Набиуллиной, для снижения спроса потребуется длительное время сохранять высокие процентные ставки. Она подчеркнула, что сейчас высокие ставки — это реакция на избыточный спрос, и предупредила о том, что период жесткой денежно-кредитной политики будет долгим.

Сегодня Центральный банк впервые с декабря повысил ключевую ставку с 16% до 18%.

Олег Исаков