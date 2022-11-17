Врачи РКБ Татарстана спасли 48-летнюю женщину, вдохнувшую морковь во время готовки

Фото: Ринат Назметдинов

Врачи РКБ Татарстана спасли 48-летнюю женщину, вдохнувшую морковь во время готовки. Об этом сообщает пресс-служба Республиканской клинической больницы.

Женщина самостоятельно обратилась в ГКБ №7, где ей была сделана рентгеновская компьютерная томография органов грудной клетки. Таким образом медики выявили инородное тело в правом главном бронхе размерами 9,5 на 5,5 миллиметра.

После этого ее проконсультировали с дежурным торакальным хирургом РКБ и транспортировали бригадой СМП для дальнейшего лечения в ПДО РКБ. После еще одного осмотра было принято решение о госпитализации в отделение торакальной хирургии №1 ГАУЗ РКБ, где она пробыла два дня. В конечном итоге врачи смогли вытащить кусок моркови без операций — эндоскопически.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в конце прошлого месяца в ДРКБ поступил двухгодовалый ребенок с 73%-ным ожогом — в больнице малышу пришлось провести целых два месяца. В течение всего срока мультидисциплинарная команда врачей боролась за жизнь и здоровье маленького пациента.

— Всего пациенту выполнено три сложные операции по очищению и закрытию ожоговых ран, — рассказывает врач-хирург Владимир Линьков.

Доктор Линьков рассказал, что в лечении малыша принимала участие большая команда врачей — реаниматологи, хирурги, педиатры и психологи.

26 октября маленький пациент отправился домой. Отдых от больничных стен — тоже рекомендация врачей: малышу и его родителям нужно набраться сил, чтобы потом пройти противорубцовую терапию.

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Максим Кокунин