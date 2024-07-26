В «зеленом доме» Казани работал бордель

В одном из помещений казанской «сталинки» на улице Чернышевского в Казани в 2022—2023 годах работал притон по оказанию интим-услуг. Такая информация прозвучала сегодня в Вахитовском райсуде при оглашении обвинения Евгении Покровской, гражданской жене арестованного экс-прокурора Алия Купова, сообщает журналист «Реального времени».



В обвинении упоминается объект на Чернышевского, 24/23, больше известный казанцам как «зеленый дом», а кроме него — жилые дома на улицах Татарстан и Чистопольской. По версии СК и прокуратуры, в них также были организованы бордели. К оказанию услуг, как полагают силовики, привлекли и 17-летнюю.

Впрочем, Покровская обвинения в этих и других преступлениях не признает. Также как бывший начальник отдела прокуратуры Татарстана Алий Купов.

Подробности — в репортаже «Реального времени».