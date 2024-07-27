Равиль Гайнутдин: «Духовных лидеров должны услышать во всем мире»

Религиозные деятели из стран БРИКС подписали резолюцию, муфтий Татарстана ее «устно поддержал»

В Казани собрались мусульманские лидеры.. Фото: Радиф Кашапов

Церемонией награждения в конкурсе «Премия Священного Корана» завершилась трехдневная серия мероприятий, которые Духовное управление мусульман России провело в преддверии саммита глав государств БРИКС. Перед торжественным вечером в зале «Пушкин» «Корстона» собрались лидеры мусульманских религиозных организаций БРИКС и подписали совместную резолюцию. В последний момент за одним столом с ними оказался и муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Девять пунктов, девять подписей

Недавно в Казани прошел конкурс чтецов из 20 стран, 25 июля была организована международная научно-богословская конференция «Духовный Шелковый путь: значение религиозных ценностей в пространстве Большой Евразии». Вчера в «Корстоне» прошла торжественная церемония награждения чтецов, где подписали резолюцию.

— Для нас совместно с зарубежным партнерами крайне важно заявить о нашей приверженности духовно-нравственным идеалам, гуманистическим и общечеловеческим ценностям, — начал встречу муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

Текст резолюции прочитал заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов, перед этим перечислив лидеров мусульманских религиозных организаций стран БРИКС, собравшихся в зале (полный список ниже).



В розданных присутствующим резолюциях отсутствовали, но за столом также сидели председатель управления вакфов и делам ислама ОАЭ Умар Мубарак Ад-Дир’и и муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Причем табличку и стул главе ДУМ Татарстана поставили буквально перед началом мероприятия. И на фото, которое сопровождает резолюцию на сайте Совета муфтиев, его нет. Как пояснили в пресс-службе ДУМ России, речь идет об устном поддержании: «те, кто поддерживает, указаны в документе».

Напомним, что в апреле 2021 года Равиль Гайнутдин с призывом «не допустить размывания и расшатывания духовного пространства республики» обратился к Рустаму Минниханову, указав, что в татарском тафсире (толковании Корана) в сноске к одному из аятов указано: «Если вы отчаетесь в ваших делах, просите помощи у обитателей могил». Это «не что иное, как грубая попытка внедрить в татароязычное духовное пространство учение маргинальной турецкой секты «Исмаил-ага»», было указано в письме.

— Хочу лишь пожелать ему (муфтию Гайнутдину, — прим. ред.) здоровья и весеннего настроения, — сказал тогда Самигуллин.

Камиль Самигуллин поддержал резолюцию устно. фото предоставлено ДУМ РТ

«БРИКС превратился в многофункциональную международную организацию»

Резолюция включает 9 пунктов, последние два — благодарность в адрес руководства Российской Федерации, пожелания успехов в проведении предстоящего Саммита лидеров БРИКС в Казани и благодарность организаторам мероприятия — Духовному управлению мусульман России, Университету гуманитарных наук им. Мухаммада бин Зайда (ОАЭ), правительству Татарстана и Духовному управлению мусульман республики.

Приводим первые семь из вышеобозначенных пунктов:

1. Динамичное развитие БРИКС по всем направлениям деятельности, большой потенциал и нацеленность на превращение в представительный интеграционный форум для взаимодействия всех ведущих столиц многополярного мира заслуживает высокой оценки. С удовлетворением констатируем, что, объединив разные государства и представителей разных цивилизаций, БРИКС превратился в многофункциональную международную организацию, охватывающую не только политику и экономику, но и культурно-гуманитарную сферу.

2. Мы, лидеры мусульманских религиозных организаций стран БРИКС, чувствуем особую ответственность перед Богом и народами наших стран в деле защиты боговдохновенных морально-нравственных норм, выраженных в сохранении устоев традиционной семьи, преемственности поколений, любви к Родине, защите национальных, культурных и религиозных особенностей и традиций ее народов, выступая против бездуховной глобализации и размывания идентичностей.

3. Лидерам традиционных религий стран-участниц отведена большая роль в деле сохранения и преумножения диалога, гармоничного сосуществования и добрососедства представителей различных религий и народов.

4. Духовные лидеры мусульман БРИКС, особо подчеркивая межцивилизационный характер организации, полностью поддерживая усилия руководителей стран по укреплению этого объединения в качестве важнейшего международного института на основе близости политических и экономических интересов, призывают к дальнейшей интеграции государств-членов на базе общих духовно-нравственных ценностей во имя созидания, стремления к построению многополярного мира с учетом всего этнокультурного и религиозного многообразия человечества.

5. Лидеры мусульманских религиозных организаций стран БРИКС поддерживают все международные усилия по обеспечению справедливого мира и стабильности в конфликтных регионах мира.

6. Исламская религия, как и другие религии, не приемлет террор и экстремизм в любом его проявлении, подтверждая, что не может быть никакого оправдания никаким террористическим актам.

7. Религиозные организации мусульман государств БРИКС намерены и далее укреплять горизонтальные связи в рамках объединения взаимодействие, сотрудничество и партнерство в культурно-гуманитарной сфере во благо общих для государств-членов и их народов интересов.

После группового фото значительная часть гостей разошлись, но Гайнутдин нашел время поговорить еще с Аятоллой Али Реза Арафи и Халедом Резк ас-Сайед Таки эд-Дином.

После совместного фото шейх Гайнутдин продолжил общение. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Лучший чтец — из Бахрейна

— Самое приятное состоится сейчас — это вручение наград, призов нашим победителям — чтецам Корана, — сказал Гайнутдин журналистам. Среди участников он выделил гостя из Египта Мохамед Абделькарим Камиль Аттыйа Мохамед (он в итоге занял второе место). — Он хафиз, выучил Коран на слух, его таджвид, махрадж, макам (правила орфоэпического чтения, в том числе артикуляция, мелодика, — прим. ред.). Это невероятно трудно, но он смог на слух это сделать и добиться высоких достижений.

Шейх объяснил и смысл резолюции:

— С благословением всевышнего Аллаха проведением конкурса чтецов из стран БРИКС мы даем свое благословение лидерам стран БРИКС, которые соберутся в Казани. В первую очередь мы отправляем в секретариат саммита, они должны ознакомить лидеров, чтобы они не забывали о духовных, нравственных, моральных ценностях, о том, что заявляют духовные лидеры, не теологи, но и министры исламских дел. Второе — это обращение к нашему обществу, к мировому сообществу. Духовных лидеров должны услышать во всем мире.

Церемонией награждения в конкурсе «Премия Священного Корана» завершилась трехдневная серия мероприятий. Реальное время / realnoevremya.ru

Церемония награждения началась с выступления Ильгиза Шайхразиева, который прочитал суру «Фатиха», к нему присоединился Камерный хор республики. Также на вечере можно было увидеть сценку, где блогер (Ришат Ахмадуллин) пытался сжечь Коран, но ему противостоит ученый (Фанис Зиганша), который берет его в путешествие, освященное прекрасным чтение Корана от участников конкурса. Победителем по выбору международного жюри стал Мохамед Самир Мохамед Магахед из Бахрейна.



Радиф Кашапов