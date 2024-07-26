Перед первым домашним матчем «Рубина» в сезоне 2024/25 будет работать пункт отбора на службу по контракту

В субботу, 27 июля, перед футбольным матчем между командами «Зенит» и «Рубин» возле стадиона «Ак Барс Арена» будет работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Он будет открыт с 15:00 до 18:00.

Пункт будет расположен со стороны улицы Чистопольской на внешнем периметре «Ак Барс Арены».

Специалисты пункта отбора расскажут всем желающим об условиях заключения контракта, а также проведут консультации о должностях, местах будущей службы, о возрастных ограничениях, о льготах, гарантиях и денежных выплатах.

Подписать контракт и получить 1,5 млн рублей единовременно могут также мобилизованные и срочники. В рядах вооруженных сил ждут и мужчин, и женщин. На СВО нужны медработники, операторы БПЛА, водители, артиллеристы. В пунктах отбора на контрактную службу желающим помогут выбрать специальность и часть.