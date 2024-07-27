День в истории 27 июля: изобрели инсулин, образовали Адыгею, пройдет забег «Ночная Казань»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 27 июля 2024 года
Сегодня в Татарстане пройдут два забега: «Гонка героев» и «Ночная Казань». 27 июля россияне отмечают дни работников МФЦ и торговли. Семь лет назад скончалась известная татарская певица Хания Фархи, 102 года назад была образована Черкесская (Адыгейская) автономная область, 103 года назад канадский физиолог Фредерик Бантинг выступил с докладом о получении инсулина. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Экстремальный забег с препятствиями «Гонка героев» на территории горнолыжного курорта «Свияжские холмы».
- Российская премьер-лига: казанский «Рубин» сыграет в домашнем матче против петербургского «Зенита».
- Забег «Ночная Казань» в экстрим-парке «Урам».
- II Международный иртышский Сабантуй.
- Первый день «Медиа Биләр форума». Смена будет идти до 2 августа.
Кто родился: писатель Владимир Короленко и Сара Шакулова
- 1784 — русский поэт Денис Давыдов (скончался 4 мая 1839 года). Во время Отечественной войны 1812 года стал предводителем партизанского движения. Давыдов был связан тесной дружбой с Пушкиным, Языковым, Вяземским, Боратынским и другими поэтами.
- 1824 — французский драматург Александр Дюма-сын (скончался 27 ноября 1895 года). В 1848 году вышел в свет его знаменитый роман «Дама с камелиями». А в 1852 году Дюма создал одноименную пьесу, которая впоследствии была поставлена в театрах всего мира.
- 1831 — шведский предприниматель и изобретатель Людвиг Нобель (скончался 12 апреля 1888 года). Является старшим братом учредителя Нобелевской премии Альфреда Нобеля. Людвиг стал первым в России производителем дизелей. В 1886 году он учредил Русское техническое общество, выделял средства для исследований ему и Академии наук.
- 1853 — русский писатель Владимир Короленко (скончался 25 декабря 1921 года). В 1885 году он поселился в Нижнем Новгороде, где прожил 10 лет. Это годы расцвета творчества писателя. В числе наиболее известных произведений Короленко — «В дурном обществе» (сокращенная версия известна как рассказ «Дети подземелья»), «Слепой музыкант», «История моего современника».
- 1887 — первая татарская женщина-математик Сара Шакулова (скончалась в 1964 году). В 1905-м она окончила русскую гимназию для девочек, отправилась в Петербург, посещала курсы Петра Лесгафта, а после уехала в Париж, где окончила Сорбонну. В России училась на физмате МГУ. С 1916 года Шакулова жила в Казани, преподавала в школе Аитовой и Хусаиновой. С 1925 года была директором дома Асадуллаева в Москве, работала на математических кафедрах столичных вузов.
- 1945 — российский скульптор Махмут Гасимов. Учился в Ташкенте в художественном училище и театрально-художественном институте, начинал как художник киностудии «Узбекфильм». В Казани — с 1999 года. Среди его работ — памятник Баки Урманче в сквере возле здания Союза художников и станковые бюсты Наки Исанбета, Салиха Сайдашева, Назиба Жиганова, Сибгата Хакима.
- 1963 — генеральный директор Телерадиокомпании «Новый Век» (ТНВ), председатель Союза журналистов Татарстана, депутат Госсовета РТ шестого созыва Ильшат Аминов.
Кто скончался: Михаил Лермонтов и Федор Тютчев
- 1841 — великий русский поэт Михаил Лермонтов (родился 15 октября 1814 года). Слава пришла к нему со стихотворением «Смерть поэта», которое было посвящено гибели Пушкина. Творчество Лермонтова ознаменовало собой новый расцвет русской литературы.
- 1844 — английский ученый Джон Дальтон (родился 6 сентября 1766 года). Знаменит открытием дальтонизма. Ученый первым обратил внимание на то, что некоторые из его учеников путают красный с зеленым или синий с желтым. Правда, в конце XVIII века Дальтон не имел ни возможности выяснить причину этого расстройства, ни сферы применения своему открытию — она появится лишь с развитием транспорта и цветовой сигнализации.
- 1873 — русский поэт Федор Тютчев (родился 5 декабря 1803 года). Он не считал поэзию своим основным родом деятельности, и его первая книга стихотворений вышла в печати только в 1854 году, когда автору был уже 51 год. Даже это издание не состоялось бы, если бы Тургенев не уговорил Тютчева издать свои произведения.
- 1946 — американская писательница Гертруда Стайн (родилась 3 февраля 1874 года). Заведовала салоном, в котором регулярно бывали знаменитые писатели и художники. Стайн была близко знакома с Матиссом, Джойсом, Пикассо, Хемингуэем, Фицджеральдом.
- 1960 — английская писательница Этель Лилиан Войнич (родилась 11 мая 1864 года). Самое знаменитое ее произведение — роман «Овод». Войнич перевела на английский язык произведения многих русских писателей, в частности Гоголя, Лермонтова, Достоевского, Салтыкова-Щедрина.
- 1988 — американский инженер, изобретатель ледового комбайна Фрэнк Замбони (родился 16 января 1901 года). Триумфом для ледовых машин стали Олимпийские игры 1960 года, после которых заказы на комбайны начали приходить со всего мира.
- 2013 — российский программист, один из основателей компании «Яндекс» Илья Сегалович (родился 13 сентября 1964 года).
- 2017 — татарская певица Хания Фархи (родилась 30 мая 1960 года). После школы училась в текстильном училище и институте, а также в музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова. В Казани окончила театральное училище и играла в Тинчуринском театре, после чего вернулась в Москву солисткой ВИА «Бәйрәм», который через 2 года возглавила. Жила в Набережных Челнах, с 2006 года — вновь в Казани. 27 июля 2018 года певице установили памятник в Казани.
Праздники: дни работников торговли и МФЦ
- День работника МФЦ в России. 27 июля 2010 года вступил в силу Федеральный закон № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Идея создания подобной структуры в стране появилась еще в 2000-х годах, а первый центр «Мои документы» был открыт в Москве в августе 2011 года.
- День работника торговли в России. Праздник был установлен главой государства в 2013 году. По данным Росстата, по состоянию на конец 2023 года в стране было почти 900 тыс. торговых точек, в сфере торговли были заняты более 13 миллионов человек. Всего в России около 1,4 миллиона организаций и предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю.
События в истории: основание Госдепа, открытие Волго-Донского канала, Дом дружбы народов Татарстана
- 1656 — Бенедикт Спиноза изгнан из иудейской общины Амстердама и предан анафеме. Впоследствии он был признан одним из крупнейших мыслителей западной истории.
- 1694 — был основан старейший центральный банк мира — Банк Англии. Его создал шотландский купец Уильям Патерсон. Банк предоставил более миллиона фунтов стерлингов в качестве кредита под 8% годовых королю Вильгельму III, остро нуждавшемуся в средствах для продолжения войны с Францией.
- 1789 — президент США Джордж Вашингтон подписал закон о создании первого государственного исполнительного органа страны. Тогда он назывался Департаментом по иностранным связям, а теперь — Госдепартаментом США. Госдеп консультирует президента и выполняет функции Министерства иностранных дел.
- 1794 — во Франции произошел Термидорианский переворот. Он стал одним из ключевых событий Великой французской революции. Переворот привел к аресту и казни Максимилиана Робеспьера и его сторонников, положил конец эпохе революционного террора, а заодно — и преобразований.
- 1830 — во Франции началась Июльская буржуазная революция. Корону передали герцогу Орлеанскому Луи Филиппу. Уже 2 августа Карл Х отрекся от престола, седьмого была установлена Июльская монархия, а Луи Филипп провозглашен «королем французов».
- 1900 — день рождения гамбургера. 27 июля американский гастроном Луи Лессинг в Нью-Хейвен впервые продал широко известное сегодня блюдо. Именно Лессинг положил традиционный немецкий бифштекс между двумя круглыми булочками, добавил соус и листик салата. В таком виде гамбургер стал символом гастрономии Нового Света.
- 1921 — канадский физиолог Фредерик Бантинг выступил с докладом о получении инсулина. Лекарство снижало уровень сахара в крови. За это революционное открытие двумя годами позже он был удостоен Нобелевской премии. Поначалу Бантинг был сильно возмущен, что его помощник Бест не был тоже представлен к награде, и даже отказался от денег, но потом все же согласился принять премию и свою часть торжественно разделил с товарищем.
- 1922 — на территории Майкопского и Екатеринодарского отделов Кубано-Черноморской области РСФСР возникла Черкесская (Адыгейская) автономная область. Уже 24 августа она сменила название на Адыгейскую (Черкесскую) автономную область. В 1928-м она стала Адыгейской автономной областью. А 3 июля 1991 года была преобразована в Советскую Социалистическую Республику Адыгея, в 1992-м стала Республикой Адыгея. Если раньше коренное население республики составляло 44,8% от общего числа, то сейчас — около четверти.
- 1934 — город Верхнеудинск переименован в Улан-Удэ. В 1775 году Верхнеудинск получил статус города и герб, согласно грамоте вольностей городам Екатерины II, с 1783 года — уездный город Иркутской губернии. После 1917 года Верхнеудинск — центр Прибайкальской губернии, в апреле — октябре 1920 года — столица Дальневосточной Республики. Улан-Удэ — столица республики Бурятия.
- 1952 — состоялось официальное открытие Волго-Донского канала. Его общая протяженность составляет 101 км. Проект строительства был создан в середине 1930-х годов, реализовать его помешала Великая Отечественная война. Работы возобновились в 1943 году, сразу по окончании Сталинградской битвы.
- 1964 — создано общесоюзное Министерство гражданской авиации СССР. Оно участвовало в осуществлении мероприятий по метеорологическому обеспечению полетов, организовывало техническую эксплуатацию гражданских воздушных судов, перевозки пассажиров, багажа, грузов и почты на внутренних и международных воздушных линиях и т. д. 10 апреля 1992 года был подписан акт о ликвидации Министерства гражданской авиации СССР.
- 1985 — в Москве начался XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который длился до 3 августа. Гостями стали 26 тыс. человек из 157 стран мира. Лозунг фестиваля — «За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу». Открытие фестиваля проходило на стадионе «Лужники» и транслировалось в прямом эфире. Продолжительность церемонии составила около четырех часов. В ходе фестиваля состоялись выставка молодых художников, фотовыставка, концерты с участием как многочисленных самодеятельных и этнических коллективов, так и профессиональных исполнителей.
- 1992 — был принят устав республиканской общественной организации «Ассамблея представителей народов, проживающих на территории Республики Татарстан». В 1999 году республиканское правительство предоставило отдельное здание в центре Казани для создания Дома дружбы народов Татарстана.
- 2012 — в Лондоне открылись XXX летние Олимпийские игры. В церемонии принимала участие королева Великобритании Елизавета II, а финальным аккордом стало выступление Пола Маккартни. Участие в Олимпиаде приняли 10 957 спортсменов из 204 стран.
- 2021 — женская сборная России по гимнастике завоевала золотые медали в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Национальная команда в составе Ангелины Мельниковой, Виктории Листуновой, Владиславы Уразовой и Лилии Ахаимовой набрала 169,528 балла и заняла первое место на соревнованиях гимнасток. Эта золотая медаль стала для женской сборной России первой в истории на Олимпийских играх. Ранее россиянки побеждали в 1992 году в составе объединенной команды. Еще одну золотую медаль российская сборная получила в соревнованиях по тхэквондо. Ее завоевал Владислав Ларин. В финальном поединке в весовой категории свыше 80 кг россиянин обыграл македонца Деяна Георгиевского со счетом 15:9 и стал чемпионом Олимпиады.
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