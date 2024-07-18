Доказанность вины не обсуждалась: почему кассация отменила частичное оправдание Евгении Даутовой

Законность приговора экс-главы банка «Спурт» повторно оценит Верховный суд Татарстана

Фото: Ирина Плотникова

Завтра в Верховном суде РТ стартует новое рассмотрение апелляционных жалоб по делу бывшего предправления АКБ «Спурт» и экс-главы совета директоров заводов группы «КЗСК» Евгении Даутовой. Вынесенный ей в сентябре прошлого года приговор по делу на 890 млн рублей вновь числится не вступившим в силу. Как выяснило «Реальное время», представители АСВ добивались лишь отмены оправдания осужденной по эпизоду на 100 млн рублей, однако в Шестом КСОЮ посчитали нужным полностью отменить определение апелляционной инстанции.

Отмена «по процессуальным основаниям»



Задний ход делу Евгении Даутовой судьи Шестого КСОЮ решили дать не потому, что пришли к выводу о ее виновности. Кассация вообще воздержалась от оценки доказательств по этой сложной истории.

Из текста решения КСОЮ следует: «Определение Верховного суда РТ отменяется по процессуальным основаниям. Коллегия кассационной инстанции не входит в обсуждение факта доказанности вины Даутовой в инкриминируемом преступлении, так как не вправе предрешать выводы, которые могут быть сделаны при повторном апелляционном рассмотрении...»

Вкратце напомним хронологию событий.

В сентябре 2023 года Вахитовский райсуд Казани признал Евгению Даутову виновной по трем эпизодам злоупотребления полномочиями в банке с ущербом на общую сумму 890 млн рублей, назначил по каждому по 1 году лишения свободы и освободил от наказания ввиду истечения шестилетнего срока давности по этим преступлениям. Вину в этих преступлениях бывшая глава «Спурта» не признавала, уже имея за плечами основанный на ее признании обвинительный приговор 2019 года — 3 года и 1 месяц колонии общего режима за злоупотребления в банке и фальсификацию финансовой отчетности с ущербом 2,9 млрд рублей, из назначенного срока отсидела две трети, вышла по УДО и вскоре вновь получила статус обвиняемой.

Несмотря на полное отрицание вины бывшая предправления банка оспаривать решения татарстанских судов в кассации не стала. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В декабре 2023 года Верховный суд Татарстана посчитал законным и обоснованным новый приговор Даутовой — по первому и третьему эпизоду вменявшихся злоупотреблений на 712 и 78 млн рублей соответственно. А вот преследование по второму эпизоду дела — на 100 млн рублей — прекратил с формулировкой за отсутствием события преступления и признал за осужденной право на реабилитацию.

Несмотря на полное отрицание вины бывшая предправления банка оспаривать решения татарстанских судов в кассации не стала. Не сделали этого и прокуроры, хотя в апелляции настаивали на полной отмене приговора и пересмотре дела Вахитовским райсудом Казани.

Жалобу в Самару в итоге отправил лишь представитель Агентства по страхованию вкладов в качестве конкурсного управляющего потерпевшего банка Ильназа Багаутдинова. Причем именно на оправдание Даутовой. По его мнению, решение ВС Татарстана в этой части незаконно, потому что вынесено с существенными нарушениями УПК и основано лишь на определении арбитража Татарстана от 28 апреля 2023 года, который не нашел оснований для привлечения Даутовой к субсидиарной ответственности.

28 мая 2024 года с доводами потерпевшего отчасти согласился Шестой КСОЮ. И постановил — вернуть дело с апелляционными жалобами на пересмотр в Верховный суд Татарстана, не отменяя при этом приговор районного суда.

При этом оснований для избрания в отношении Евгении Даутовой меры пресечения кассация не нашла.

В чем обвиняли Евгению Даутову

Процесс по пересмотру апелляционных жалоб на приговор банкиру стартует завтра. Верховному суду РТ предстоит заново оценить законность приговора по всем трем эпизодам. Поэтому вкратце приводим их фабулу.

Невозвратные займы 712 млн рублей на КЗСК и «КЗСК-Силикон» . По версии обвинения, с 5 сентября 2013 года по 6 февраля 2017 года Даутова умышленно, вопреки интересам банка «Спурт», в целях извлечения выгод и преимущества в виде финансирования принадлежащих ей ОАО «Казанский завод синтетического каучука» и ОАО «КЗСК-Силикон» выдала кредиты десятку подконтрольных компаний — в том числе прописанных в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Они были направлены на финансирование нефтехимического комплекса, но привели к образованию невозвратной задолженности в 712 млн рублей, снижению нормативов достаточности собственных капиталов банка. Райсуд признал это обвинение доказанным, но переквалифицировал его с ч. 2 на ч. 1 ст. 201 УК РФ, установив, что указанная сумма в размере 23% от собственного капитала «Спурта» не могла повлечь банкротство.

. По версии обвинения, с 5 сентября 2013 года по 6 февраля 2017 года Даутова умышленно, вопреки интересам банка «Спурт», в целях извлечения выгод и преимущества в виде финансирования принадлежащих ей ОАО «Казанский завод синтетического каучука» и ОАО «КЗСК-Силикон» выдала кредиты десятку подконтрольных компаний — в том числе прописанных в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Они были направлены на финансирование нефтехимического комплекса, но привели к образованию невозвратной задолженности в 712 млн рублей, снижению нормативов достаточности собственных капиталов банка. Райсуд признал это обвинение доказанным, но переквалифицировал его с ч. 2 на ч. 1 ст. 201 УК РФ, установив, что указанная сумма в размере 23% от собственного капитала «Спурта» не могла повлечь банкротство. Кредит для погашения кредита на 100 миллионов. Злоупотреблением со стороны предправления банка силовики считают выдачу в августе — сентябре 2016 года кредитов на 100 млн рублей компании «Торговля и логистика», что, по версии обвинения, не вела реальной финансово-хозяйственной деятельности. Вся полученная сумма ушла на погашение задолженности по равнозначному кредиту ООО «Уфимское производственное предприятие», выданному «Спуртом» в 2016 году. На момент сделки в УПП уже началось конкурсное производство, но имелись активы, которых не было у нового, технического заемщика. Именно по этому эпизоду ВС РТ не нашел состава преступления.

По версии Даутовой, бросить важный для импортозамещения и оборонки РФ недостроенный завод «Спурт» не мог — в этом случае вложенные кредиты не вернулись бы. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Заметим, в своем решении от 12 декабря 2023 года апелляционная инстанция согласилась с позицией арбитража, что замена заемщика производилась в интересах «Спурта». При этом на баланс банка старый должник передал недвижимость на 59,7 млн рублей, а новым должником оказалась компания жены учредителя УПП, за фирму которой он поручился лично.

Без этой сделки «Спурт» мог оказаться лишь в третьей очереди кредиторов уфимского предприятия и не получить ничего: согласно документам арбитража Башкортостана, из включенных в реестр требований на полмиллиарда к финалу конкурсного производства были погашены лишь 16,4 млн рублей. При этом в арбитраже было установлено — каких-либо попыток взыскания долга с «Торговли и логистики» до признания ее банкротом АСВ не предпринимало.

Верховный суд РТ, отменяя приговор по этому эпизоду, отметил преюдициальное значение арбитражного решения. Тогда как в КСОЮ посчитали, что в решении второй инстанции не хватило анализа представленных доказательств.

Займы самой себе на 78,1 млн рублей. Также в обвинении Даутовой указаны шесть кредитов самой себе, выданные банком с 14 февраля по 9 марта 2017 года на суммы от полутора до 23 млн рублей каждый. Общий ущерб «Спурта» оценен в 78,1 млн рублей. Райсуд признал обвинение доказанным.

На данный момент этот приговор числится не вступившим в силу. От расширенных комментариев по новому повороту дела сторона защиты воздержалась.

«Кому-то хотелось, чтобы за 6% с торгов ушел завод...»

Ранее Евгения Даутова неоднократно объясняла, почему не признает себя виновной. Если кратко, то бросить важный для импортозамещения и оборонки РФ недостроенный завод «Спурт» не мог — в этом случае вложенные кредиты не вернулись бы. Поэтому финансирование продолжалось на фоне обещаний господдержки в рамках «государственно-частного партнерства». Ведь достройка к 2017 году с лихвой окупила бы все вложения и позволила загрузить мощности действующего предприятия КЗСК.

— При реализации инвестиционных проектов предусмотрен особый порядок — кредиты могли быть погашены только с прибыли от реализации проекта «КЗСК-Силикон, — отметила осужденная и поделилась расчетами: — При условии запуска завода в 2017 году уже в 2022-м КЗСК имел бы прибыль в 8 млрд, а «КЗСК-Силикон» — 16,7 млрд рублей, так как отпускные цены на продукцию выросли в разы.

Ссылки следствия о финансировании стратегической стройки «в личных корыстных интересах» банкир считает оскорбительными. Максим Платонов / realnoevremya.ru

До запуска предприятие являлось планово-убыточным и, по условиям проекта, на окупаемость должно было выйти через 7 лет. При этом, по мнению Даутовой, этой точки можно было достичь и раньше и погасить кредиты досрочно. Она напомнила: трое из пяти членов совета директоров «силиконового» проекта были представителями государства, доля РФ в «КЗСК-Силикон» составляла 49%. Поэтому ссылки следствия, что банкир Даутова финансировала стратегическую стройку «в личных корыстных интересах», она считает оскорбительными.

— Банкротство «КЗСК-Силикон» произошло через два месяца после моего отстранения от должности в банке… Если бы я была в банке — я бы его не допустила. Все возможности достроить завод были. Если бы не было заинтересантов... Но силы были слишком неравные. Кому-то хотелось, чтобы произошло именно так, и за 6% с торгов ушел завод с оборудованием и 14 га земли — всего за 395 млн рублей при вложениях 6,4 млрд рублей. Естественно, погашения требований кредиторов при этом ждать не стоит. Только налоговая заявила требования на 500 млн рублей. Но кредиторы не получат ничего, — поясняла Даутова, выступая в Верховном суде, и просила прокуратуру обратить особое внимание на дисконтную сделку.

Банкир напоминала: связанному с китайской корпорацией инвестору, готовому погасить миллиардные долги и вложиться в достройку, сделать этого не дали. Хотя отчуждение «КЗСК-Силикон» инвестор не предлагал, и активы предприятия и прибыль оставались бы в Татарстане.

Часть закупленного оборудования для «КЗСК-Силикон» так и не была смонтирована. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

По мнению Даутовой, выводы следствия и суда о недооценке ею финансовых рисков несостоятельны: «В 2014 году произошло кардинальное изменение кредитной финансовой политики России. Отказ от поддержки стабильности рубля и переход к политике плавающего курса являются политическим риском и выходят за пределы обычного коммерческого», — отметила она и процитировала положение Конституции РФ со ссылкой на то, что сегодня основному закону страны исполняется 30 лет:



— Основной задачей Банка России является защита и поддержание устойчивости рубля... Я помыслить не могла, что можно в один день эту статью проигнорировать и в два раза увеличить курс доллара. Этого предсказать не мог никто... Я ничего не украла. Я хотела, считала своей обязанностью сохранить уникальное оборонное предприятие для страны. Предлагала передать акции государству для зачета с АСВ. Да, кризис глобальный был — бежали тысячи вкладчиков... Когда отозвали лицензии «Татфондбанка», «Интехбанка», «Татагропромбанка», я и коллектив, считаю, сделали все, чтобы сохранить и банк «Спурт», и завод. Но мы не нашли понимания и поддержки ни в одной из уважаемых госкорпораций. Завод до сих пор не построен и вряд ли будет построен...