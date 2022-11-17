В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в отношении директора ООО «СТТ»
В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего директора и учредителя ООО «СТТ» по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.
По версии следствия, с 2017 по 2020 год подозреваемый путем внесения в налоговые декларации ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 44 контрагентами уклонился от уплаты НДС и налога на сумму более 99,4 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по материалам УФНС по Татарстану. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
По данным источников «Реального времени», речь идет о казанской компании «СТТ», которая специализируется на производстве деревянной тары. Ее директором и учредителем с 2017 года является Дмитрий Толкачев. Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», в августе 2022 года компания сменила адрес регистрации и встала на налоговый учет уже в Москве. В 2019 году победила в конкурсе на поставку деревянных поддонов для АО «Татмедиа», однако информации о заключении контракта нет.
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