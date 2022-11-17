В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в отношении директора ООО «СТТ»

В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего директора и учредителя ООО «СТТ» по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

По версии следствия, с 2017 по 2020 год подозреваемый путем внесения в налоговые декларации ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 44 контрагентами уклонился от уплаты НДС и налога на сумму более 99,4 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФНС по Татарстану. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru

По данным источников «Реального времени», речь идет о казанской компании «СТТ», которая специализируется на производстве деревянной тары. Ее директором и учредителем с 2017 года является Дмитрий Толкачев. Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», в августе 2022 года компания сменила адрес регистрации и встала на налоговый учет уже в Москве. В 2019 году победила в конкурсе на поставку деревянных поддонов для АО «Татмедиа», однако информации о заключении контракта нет.

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Ирина Плотникова и Максим Кокунин