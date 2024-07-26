В Казани установят первый из пяти новых надземных пешеходных переходов на Горьковском шоссе

Фото: Максим Платонов

Сегодня ночью в Казани на пересечении улиц Кулахметова, Фрунзе и Болотникова начнется установка первого из запланированных пяти надземных пешеходных переходов. Работы проведут в рамках реконструкции Горьковского шоссе, благодаря которой движение по магистрали станет бессветофорным, сообщают в исполкоме города.

Председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов сообщил, что за четыре часа, с полуночи до 4.00, бригадам необходимо демонтировать контактную линию троллейбуса, поставить пролетное строение надземного перехода и заново собрать контактную линию. На это время будет введено ограничение движения транспорта.

Работы пройдут в три этапа, поэтому дорогу перекроют в ночное время 27, 28 и 29 июля. Проезжая часть будет недоступна на следующих участках:

в районе дома №13 по ул. Фрунзе (в направлении движения в сторону ул. Восстания);

вблизи здания №13а по ул. Болотникова (в направлении движения в сторону ул. Лазарева).

Игорь Саляхутдинов добавил, что для установки перехода специально выбрано позднее время — это позволит не создавать пробки в городе и не мешать водителям передвигаться. Объехать участки при движении в центр Казани можно по улицам Можайской, Светлой, Лазарева, а при выезде из города — по улицам Кулахметова, Сабан, Восстания.

В городе продолжается реконструкция Горьковского шоссе — одного из ключевых въездов в город, напоминает мэрия города. Глава исполкома Ильсур Метшин отметил, что проект реконструкции продуман на годы вперед с учетом роста мегаполиса.

Рената Валеева