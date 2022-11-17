Гаагский суд постановил, что малайзийский MH17 был сбит ЗРК «Бук» со стороны Первомайского

Гаагский суд постановил, что малайзийский Boeing 17 июля 2014 года был сбит ЗРК «Бук», который запустили со стороны Первомайского, следует из информации с прямой трансляции заседания.

Суд постановил, что речь в деле о крушении MH17 идет о немеждународном вооруженном конфликте на Украине.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, пассажирский самолет компании Malaysia Airlines разбился под Донецком 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 298 человек.

Расследованием обстоятельств случившегося занималась международная группа экспертов, Россия в ней представлена не была. Представитель международной следственной группы заявил, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», сбивший «Боинг» MH17 Malaysia Airlines в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны России.

В марте Австралия и Нидерланды подали в суд на Россию с требованием о выплате миллионов долларов компенсации по делу о катастрофе самолета авиакомпании Malaysia Airlines.

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Маргарита Головатенко