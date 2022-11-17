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Гаагский суд постановил, что малайзийский MH17 был сбит ЗРК «Бук» со стороны Первомайского

16:05, 17.11.2022 1
Гаагский суд постановил, что малайзийский MH17 был сбит ЗРК «Бук» со стороны Первомайского
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Гаагский суд постановил, что малайзийский Boeing 17 июля 2014 года был сбит ЗРК «Бук», который запустили со стороны Первомайского, следует из информации с прямой трансляции заседания.

Суд постановил, что речь в деле о крушении MH17 идет о немеждународном вооруженном конфликте на Украине.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, пассажирский самолет компании Malaysia Airlines разбился под Донецком 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 298 человек.

Расследованием обстоятельств случившегося занималась международная группа экспертов, Россия в ней представлена не была. Представитель международной следственной группы заявил, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», сбивший «Боинг» MH17 Malaysia Airlines в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны России.

В марте Австралия и Нидерланды подали в суд на Россию с требованием о выплате миллионов долларов компенсации по делу о катастрофе самолета авиакомпании Malaysia Airlines.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВластьПроисшествия

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:25
    Конкуренция за собственность на ракету обостряется.
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