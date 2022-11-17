Владимир Путин исключил из состава СПЧ Сванидзе, Бабушкина, Каляпина и Винокурову

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении состава Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

В него вошли 10 новых деятелей, среди них — военкор Александр Коц, в настоящее время работающий в зоне специальной военной операции на Украине. Также в числе новых членов СПЧ — член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина.

Вместе с этим 10 других деятелей исключены из состава. В их числе — журналисты Екатерина Винокурова, Иван Засурский, Николай Сванидзе.



На прошлой неделе члены Совета по правам человека при президенте России предложили дать Союзу журналистов полномочия регулировки деятельности блогеров.

— Я думаю, это было бы не лишним, потому что все равно какая-то градация блогеров должна быть. Они обладают большим количеством подписчиков, влияют, формируют какое-то мнение, они реально выступают как СМИ, поэтому было бы неплохо, если бы Союз журналистов этим занялся, — сказал ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов.

Вместе с этим член Совета Кирилл Кабанов назвал регулирование деятельности блогеров в России «слабым», поэтому необходимо внести свои предложения в этом направлении.



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Максим Кокунин