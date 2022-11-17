Кремль: у Киева семь пятниц на неделе по поводу переговоров с Москвой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Киева по поводу переговоров с Москвой «семь пятниц на неделе». По его словам, сначала украинская сторона запрещает вести диалог с Москвой, а потом говорит, что не против:



— У украинских визави семь пятниц на неделе. То они ведут переговоры, то они отказываются от переговоров, потом они принимают фактически закон, который запрещает вести какие бы то ни было переговоры, потом они говорят, что хотят переговоры, но публичные, — приводит его слова RT.

Фото: pxhere.com

Министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам участия в саммите Группы двадцати заявлял, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, это делает только Киев:



— Мы многократно устами президента подтверждали, что не отказываемся от переговоров. Если кто и отказывается, то это Украина. И чем дольше она будет отказываться, тем труднее будет в конечном итоге договариваться.

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Маргарита Головатенко