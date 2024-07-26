«Находится в катастрофическом состоянии»: Песков заявил о низком уровне рождаемости в России
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что коэффициент рождаемости в стране находится на страшно низком уровне — 1,4. По его словам, такое положение дел может иметь катастрофические последствия для будущего нации.
— Мы живем в самой большой стране мира. А нас каждый год становится меньше. Справиться с этим можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости. Он у нас сейчас находится на страшно низком уровне — 1,4, — приводит слова Пескова ТАСС.
По словам Пескова, Россия — самая большая страна мира, но ее население ежегодно уменьшается. Чтобы решить эту проблему, необходимо повысить средний коэффициент рождаемости. В настоящее время этот показатель составляет 1,4 и сопоставим с уровнем европейских стран, Японии и других государств. Однако для России такое значение является критически низким.
В Казани же, наоборот, с начала этого года выросла рождаемость — по итогам шести месяцев зафиксировали 9 261 акт рождения малышей, что на 63 больше, чем в первом полугодии 2023 года.
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