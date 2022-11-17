Ремонт подземного перехода на пересечении Ямашева — Адоратского в Казани обойдется в 12,6 млн рублей

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12,6 миллиона рублей выделили на ремонт подземного пешеходного перехода, который расположен на пересечении проспекта Ямашева и улицы Адоратского. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс».

Проектировщик «Мостинжпроект» после обследования объекта выявил протечку в зоне деформационных швов и технических помещений — это свидетельствует о нарушении гидроизоляции сооружения.

— Замерзание воды в водоотводном лотке, приводит к образованию наледи на прохожей части и влияет на безопасность движения пешеходов, — отмечается там.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Подрядчик должен будет заменить гидроизоляцию стен и перекрытия, переустроить деформационные швы, восстановить поврежденные напольные плитки и т.д.



Напомним, в апреле на проектную документацию по ремонту подземного перехода на проспекте Ямашева в Казани выделили 2,2 млн рублей. Его построили в 2011 году, а ремонтировали последний раз в 2013-м. Переход периодически затапливает.