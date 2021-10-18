Беглому «финикийцу» вернули арестованный автопарк

Тогда как защите Доронина не удалось отбить сочинскую резиденцию и «чужой» ВАЗ

Как стало известно «Реальному времени», адвокат объявленного в международный розыск по делу Finiko Марата Сабирова добился освобождения четырех его иномарок от ареста. Верховный суд РТ усмотрел нарушения закона в решении райсуда по этому фигуранту, однако, несмотря на возражения защиты, сохранил обременение на имущество лидера «финикийцев» Кирилла Доронина. На заседании апелляционной инстанции засветили последние данные следствия о потерпевших и официально подтвержденном ущербе.

Доронина увезли в Москву, арестовано его имущество в Крыму и Татарстане



Заседания Верховного суда РТ по жалобам на арест имущества Кирилла Доронина прошли в пятницу без его участия. За день до этого основатель криптовалютного проекта был под конвоем доставлен в Москву. Это подтвердила и судья Евгения Бикмухаметова со ссылкой на данные следствия: «В СИЗО Татарстана больше не находится... Письменно отказался от участия в заседании суда апелляционной инстанции».

Ранее прошла информация, что всех четырех арестованных «финикийцев» этапировали неделей раньше. Позже выяснилось — отправка в столицу прошла в два этапа: сначала из СИЗО-2 Казани «уехали» так называемый вице-президент Finiko Дина Ахметзянова (Габдуллина) и «звезда 10-го уровня» Лилия Нуриева, затем Доронин и его помощник — «вице-президент» Ильгиз Шакиров. В Москве их ждут новые допросы и очные ставки друг с другом. Такие планы, по данным источников «Реального времени», озвучивали московские следователи из первого отдела по борьбе с организованной преступностью Следственного департамента МВД РФ.

В суде засветили новые промежуточные данные расследования — потерпевшими признаны 157 человек (110 уже признаны гражданскими ответчиками), а официальный ущерб перевалил за 300 млн рублей. Цифры могут существенно возрасти, ведь на статус потерпевших претендуют более 3 тысяч обманутых инвесторов, оценивающих свои общие потери в сумму свыше 1 млрд рублей.

Адвокат Регина Шайхутдинова требовала отмены решений Вахитовского райсуда Казани от 17 августа и 3 сентября. Фото: Ирина Плотникова

На заседаниях апелляционной инстанции адвокат Регина Шайхутдинова требовала отмены решений Вахитовского райсуда Казани от 17 августа и 3 сентября.

Первым по ходатайству следователей был наложен арест на шесть объектов недвижимости Кирилла Доронина, вторым — «апрещены сделки с зарегистрированным на его имя автомобилем «ВАЗ-21093».

Как выяснило «Реальное время», силовики арестовали сочинскую резиденцию главного «финикийца» в районе Старой Мацесты на улице Береговой, а также две соседние квартиры с черновой отделкой в 25-этажном доме микрорайона «Фестивальный» в Краснодаре.

Также обвиняемому в мошенничестве и членам его семьи запрещены сделки с квартирой в шестиэтажке на улице Назарбаева в Казани и двумя домами на одном участке в Введенской слободе Верхнеуслонского района Татарстана. Один из источников издания уверяет — оба дома являются недостроями.

По мнению Шайхутдиновой, суд не учел интересы супруги и детей Доронина. Фото: Ирина Плотникова

Почему защита не согласна с арестом имущества

На заседании суда адвокат Шайхутдинова ссылалась на ряд обстоятельств. Она считает — суд первой инстанции в нарушение законодательства не установил ограничение срока ареста; не проверил — принадлежит ли все следствием имущество именно Доронину и не попало ли в этот список единственное пригодное для проживания обвиняемого и членов его семьи помещение. Также, по мнению Шайхутдиновой, суд не учел интересы супруги и детей Доронина. Напомним, о рождении третьего ребенка бизнесмен узнал в СИЗО в начале октября.

Защитник просила отменить решение Вахитовского райсуда Казани об аресте имущества как незаконное и необоснованное, либо внести в него изменения — исключить часть недвижимости.

Оспаривался в интересах арестованного «финикийца» и арест на машину ВАЗ 21093 с госномером 368, зарегистрированную в Татарстане на Кирилла Леонидовича Доронина. Данные об этой собственности следователям прислали из ГАИ. Чему очень удивился сам «владелец».

— Доронин пояснил — никогда не приобретал данный автомобиль. Никогда он в его собственности не находился, им не эксплуатировался. Где и у кого он находится, кем используется — ему неизвестно. Я, как его адвокат, обязана сообщить это суду, — заявила Регина Шарафутдинова.

Заметим, жалобы на аресты имущества и авто рассматривали два разных судьи Верховного суда РТ, но результат был одинаковым — решения оставлены в силе. Выступавшие именно за такой результат прокуроры Андрей Андронов и Михаил Пронин отмечали необходимость данной меры «в целях последующего исполнения приговора в части возмещения вреда, причиненного преступлением».

Жалобы на аресты имущества и авто рассматривали два разных судьи Верховного суда РТ, но результат был одинаковым — решения оставлены в силе. Фото: Максим Платонов

Что нашли у беглых «финикийцев»: Harley-Davidson, автопарк и парковки

Кроме отечественной легковушки с подачи силовиков в сентябре арестовали культовый мотоцикл Harley-Davidson 30-летнего Эдварда Сабирова — соратника Доронина по Finiko и совладельца семи компаний, включая строительное ООО «З-Сити», которым рулит экс-глава Минсвязи РФ Николай Никифоров. Другого имущества у этого беглого фигуранта дела силовики пока не нашли.

По данным МВД, 6 июля текущего года трое «финикийцев»-руководителей покинули территорию РФ, вылетев сначала в Республики Беларусь, а затем — в Арабские Эмираты. В августе Эдварда и Марата Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича заочно обвинили в мошенническом привлечении и хищении средств на сумму «не менее 250 млн рублей», заочно арестовали и объявили в международный розыск.

8 октября Верховный суд РТ отклонил жалобу на арест мотоцикла Эдварда Сабирова. Зато, спустя несколько дней, нашел основания для отмены схожего решения по имуществу его однофамильца из Finiko, отвечавшего в команде за возврат вложений клиентам.

У сбежавшего из России Марата Сабирова под арестом больше месяца находился целый автопарк — Mercedes-Benz, BMW, Chevrolet Cruze и Daewoo Gentra. Апелляционная инстанция посчитала — решение райсуда было вынесено с нарушением: без ограничений по времени ареста и установления конкретных обстоятельств. Вахитовскому райсуду Казани предстоит рассмотреть ходатайство следствия по данным авто повторно.

Вину из четверки арестованных частично признала Лилия Нуриева, не забыв и про собственные убытки. Фото: Максим Платонов

Также под арест попала недвижимость «финикийца» Зыгмунта Зыгмунтовича в Татарстане — жилой дом, квартира, четыре парковочных места и автомобиль.

На момент передачи дела из Казани в центральный аппарат МВД размер арестованного имущества обвиняемых оценивался в 110 млн рублей.

Расследование дела продолжается. Кроме россиян о «финикийских» потерях заявляют граждане США, Германии, Австрии, Венгрии, Киргизии и Казахстана. Вину из четверки арестованных частично признала Лилия Нуриева, не забыв и про собственные убытки.