«Все, что сейчас принимается, — не в нашу пользу»: Минниханов призвал обеспечить жесткую бюджетную дисциплину

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По итогам первого полугодия в консолидированный бюджет Татарстана поступило 298 млрд рублей, что соответствует 57,7% годового плана сбора налогов. Всего на территории республики собрали 710 млрд рублей.

— Это не должно успокаивать, так как бюджет в этом году исполняется напряженно, — заявил глава республики, открывая республиканское совещание финансовых, казначейских и налоговых органов.

Особую тревогу вызывают поступления по налогу на прибыль — их сборы снизились на 5,4%, а его доля в общем объеме составила 34%. Основной фактор понижения — ограничения в нефтяной отрасли, что сказалось на динамике промышленного производства, отметил Минниханов.

В будущем году на пополнение республиканской казны станут влиять федеральные новации. После вступления в силу поправки в Налоговый кодекс изменятся начисления НДФЛ, по упрощенной системе налогообложения.

«Все, что сейчас принимается, — не в нашу пользу, не в пользу регионального бюджета. Понятно, что есть федеральные задачи, надо относиться к ним с пониманием, но каких-то дополнительных финансовых источников у нас не будет. И нагрузка будет увеличиваться, это надо понимать», — добавил раис, попросив провести разъяснительную работу с представителями МСБ.



Луиза Игнатьева