Ирина Яровая возглавила созданную Комиссию по вопросам миграционной политики при Госдуме

Фото: Дарья Пинегина

В Госдуме по предложению председателя Вячеслава Володина создали Комиссию по вопросам миграционной политики. Ее возглавила вице-спикер Ирина Яровая. Об этом сообщили на сайте органа.

В состав комиссии вошли представители различных профильных комитетов, включая председателей комитетов по контролю, безопасности и противодействию коррупции, делам Содружества Независимых Государств, экономической политике, государственному строительству и законодательству и т. д.

В комиссию также вошли представители фракций органа, других профильных комитетов, правительства Российской Федерации и профильных федеральных органов государственной власти.

Напомним, что первый зампред Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов предложил выплачивать вознаграждение в размере 100 тыс. рублей тем, кто сообщит о местах проживания нелегальных мигрантов.



Анастасия Фартыгина