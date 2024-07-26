Ирина Яровая возглавила созданную Комиссию по вопросам миграционной политики при Госдуме
В Госдуме по предложению председателя Вячеслава Володина создали Комиссию по вопросам миграционной политики. Ее возглавила вице-спикер Ирина Яровая. Об этом сообщили на сайте органа.
В состав комиссии вошли представители различных профильных комитетов, включая председателей комитетов по контролю, безопасности и противодействию коррупции, делам Содружества Независимых Государств, экономической политике, государственному строительству и законодательству и т. д.
В комиссию также вошли представители фракций органа, других профильных комитетов, правительства Российской Федерации и профильных федеральных органов государственной власти.
Напомним, что первый зампред Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов предложил выплачивать вознаграждение в размере 100 тыс. рублей тем, кто сообщит о местах проживания нелегальных мигрантов.
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