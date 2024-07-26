Российские производители получили возможность выпускать неоригинальные авиазапчасти

Фото: Ринат Назметдинов

В России разработан законопроект, который позволит отечественным предприятиям выпускать неоригинальные запчасти для самолетов. Документ уже направлен в правительство для рассмотрения, сообщает ТАСС.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сейчас российские компании сталкиваются с ограничениями в закупках оригинальных запчастей. В то же время, в других странах, например, в США и Китае, уже налажено производство неоригинальных компонентов, которые соответствуют требованиям безопасности и разрешены к установке на самолеты.

В настоящее время российские компании не имеют возможности получать сертификацию для производства таких авиазапчастей, хотя аналогичные по стандартам компоненты из Китая и Ирана доступны для использования в России.

Законопроектом предлагается дать право Авиарегистру России оформлять одобрение на производство и установку неоригинальных комплектующих для самолетов, двигателей и винтов. Требования к изготовителям будут определяться Федеральными авиационными правилами.



Напомним, что в Минске на заводе гражданской авиации №407 открылся новый комплекс, позволяющий проводить техобслуживание и покраску воздушных судов. Первым бортом, который покрасили в новом ангаре, стал Ту-214, произведенный в Казани.



Анастасия Фартыгина