В Казани 17 августа пройдет «Ночной велофест»: какие улицы перекроют

Фото: Максим Платонов

В целях привлечения населения к занятиям физкультурой и спортом в Казани пройдет мероприятие «Ночной велофест». В связи с этим исполком города вводит временные ограничения движения транспорта. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации Татарстана.

С 20.00 17 августа до 02.00 18 августа в Казани будет ограничено движение на территории парковки Центра семьи «Казан». Также будут перекрыты и некоторые улицы города. В частности, с 22.00 до 23.30 нельзя будет проехать по улице Московской — от Ташаяк до Татарстан, а также по некоторым прилегающим улицам. С 22.30 до 00.00 перекроют улицу Татарстан, от Габдуллы Тукая, и Лево-Булачную.

С 22.30 до 01.00 будет полностью ограничено движение по улице Павлюхина, от дома №73 до улицы Назарбаева, а также по улице Салимжанова, от дома №16 до улицы Назарбаева. Кроме того, нельзя будет проехать по улицам Спартаковской и Островского — от улицы Назарбаева до пересечения с ней, по Качалова, от дома №21/64 до улицы Назарбаева, и по Агрономической, от дома №7 до улицы Назарбаева. Также ограничение движения будет действовать на улицах Петербургской, Вишневского, Достоевского и Лесгафта.



С 23.00 до 02.00 ограничат движение по мосту «Миллениум», от улицы Подлужной до улицы С. Хакима, перекроют подъем с улицы Подлужной к мосту «Миллениум» и съезды с нее на мост. Будет ограничено одно направление движения по мосту. Анна Сейтумерова / realnoevremya.ru

Также перекроют съезд с проспекта Универсиады к улице Вишневского около апарт-отеля в Суконной слободе. Ограничат движение по улицам Калинина, А. Еники, Л. Шмидта и Вишневского.

В июле 2023 года в столице Татарстана состоялся заезд «Ночной велофест». К нему присоединились 4,5 тысячи человек. Более 100 участников участвовали в велозаезде в национальных головных уборах: от тюбетейки до сомбреро. Яркие кадры в — фоторепортаже «Реального времени».

Рената Валеева