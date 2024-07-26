Чем живет нижнекамская художественная гимнастика

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Художественная гимнастика — один из самых красивых видов спорта. Однако за каждым изящным движением юных гимнасток скрываются изнурительные ежедневные тренировки продолжительностью до трех часов. Плюс в этом виде спорта чудовищная конкуренция. Чтобы чего-то достичь, надо заниматься, не жалея себя. Нижнекамские девчонки, которые выбрали для себя художественную гимнастику, так и делают. Как развивалась художественная гимнастика в Нижнекамске, о чем мечтают юные спортсменки, разучивая спортивные элементы, и что изменилось после открытия обновленного спортивного комплекса «СИБУР Арена НК», читайте в материале «Реального времени».

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Лейла Хуснутдинова начала работать тренером в 2009 году. Вместе с Юлией Макаршиной они развивали в Нижнекамске направление художественной гимнастики. Занятия проходили в спорткомплексе «Дружба». В секцию художественной гимнастики был строгий отбор, выбирали самых перспективных и трудолюбивых. Одной из таких звездочек стала ныне популярная актриса Татьяна Храмова.

Параллельно в Нижнекамске развивались и другие студии художественной гимнастики. Среди них «Мир грации», «Небби», «Ранчик», у которого сейчас пять филиалов по Нижнекамску и другие.

В 2011—2014 годах в городе проходил международный турнир по художественной гимнастике «Алина» под патронажем Благотворительного фонда Алины Кабаевой, олимпийской чемпионки и депутата Государственной Думы РФ. сайт благотворительного фонда «Алина».

Серьезным испытанием для художественной гимнастики стал COVID-19 и связанные с ним ограничения. Лейла Хуснутдинова вспоминает, что тогда приходилось заниматься онлайн.

Когда началась реконструкция спортивного комплекса «Дружба», занятия по художественной гимнастике тренеры спортклуба проводили в стенах других спортивных школ.

— Там были не самые подходящие условия. Где-то потолок низкий, а это исключает возможность полноценно тренироваться с предметами. Где-то пол не очень. Для нас период реконструкции прошел непросто, — поделилась Лейла Фаридовна.

Сейчас Лейла Хуснутдинова открыла собственную студию «Крылья» и продолжает преподавать художественную гимнастику. Остальные тренеры СК «Нефтехимик» работают в спортивных школах города.

Обновленный спорткомплекс

Реконструкция преобразила спорткомплекс. В ходе масштабного ремонта обновили всю инфраструктуру. Потолки стали выше, чаши бассейна глубже. Новый, построенный с нуля, универсальный спортивный зал увеличил емкость комплекса и позволил перераспределить тренировочный трафик. Бонусом для городских бюджетных учреждений стали условия безвозмездного пользования залом. С открытием «СИБУР Арены НК» у юных спортсменок, занимающихся художественной гимнастикой, появился специализированный зал с амортизирующим паркетом, высоким потолком и эргономичными трибунами.

Открытие «СИБУР Арены НК». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— В этом виде спорта очень важна мотивация. Когда мы начали здесь заниматься, многие девочки стали показывать лучшие результаты. Это объясняется, во-первых, эстетикой — в красивом зале сложнее халтурить, во-вторых, банальной физикой. Пол нашего зала амортизирует нагрузку на стопу, это очень важно при прыжках. В зале, как и во всем комплексе, работает система очистки воздуха. Когда девочки выполняют упражнения на выносливость, им особенно нужен свежий и чистый воздух, — подчеркнула тренер по художественной гимнастике Гульназ Зверева.



Юные звездочки

Воспитанницы спортивной школы №8 НМР очень ценят возможность заниматься в спорткомплексе.

— Здесь очень красиво. Мне нравится, что пол такой мягкий. Когда делаю мой любимый элемент «арабеск», мне легко держать равновесие, — поделилась 9-летняя гимнастка Малика Гайфетдинова.

Малика занимается гимнастикой уже 5 лет, в мае на турнире Nizhnekamsk Star open она получила второй взрослый разряд. Ежедневные тренировки по 3 часа ее не пугают, в планах девочки покорить всероссийские соревнования. Она влюбилась в красоту и грацию гимнастики с детства. Еще совсем крошкой смотрела на мамином телефоне номера выдающихся российских спортсменок — Крамаренко, Солдатовой. Родители Малики дочку полностью поддерживают.

— Когда Малике было 2 года, мы начали ходить в секцию спортивной гимнастики, где вместе выполняли указания тренера. В 4 года она прошла отбор в секцию художественной гимнастики в СК «Нефтехимик». В какой-то момент дочка хотела бросить, но эти времена давно прошли. Теперь она сама стремится к новым вершинам, любит участвовать в соревнованиях, — отметила мама Малики Маргарита.

Малика Гайфетдинова вместе с мамой. Реальное время / realnoevremya.ru

За плечами Малики немало республиканских турниров, она объездила все крупные города Татарстана и мечтает о спортивной карьере.



— Даже если Малика не станет олимпийской чемпионкой, она уже многое почерпнула для себя. Художественная гимнастика — это всегда преодоление себя, это дисциплина, красивая фигура, наконец, — считает Маргарита Гайфетдинова.

Десятилетней Дарье Ванчуриной только предстоит получить первый взрослый разряд. Она готовится к осенним соревнованиям. Вместе с тренером Гульназ Зверевой зачищает программу, подтягивает слабые места. В художественную гимнастику ее привела мама, а потом маленькая Даша перестала представлять свою жизнь без спорта.

— Я очень горжусь дочерью и рада, что ей нравится художественная гимнастика. Каждое выступление для Даши праздник: красивый купальник, макияж, блеск софитов. Это уже образ жизни. И приходится под него подстраиваться, находить время и силы, чтобы отвезти-привезти, посочувствовать, если что-то не получается, следить за питанием и режимом, порадоваться прогрессу. Радует и то, что Даша сейчас занимается в таком хорошем зале, не то что раньше. Из окон не дует, все такое современное и добротное, — заметила мама Дарьи Ванчуриной Татьяна.

Будущие мастера спорта

Плюсы обновленной «СИБУР Арены НК» отмечает и Лейла Хуснутдинова. По ее словам, пол с амортизацией снижает вероятность получения травм. Меньше травм — больше возможностей спокойно работать над техникой и потом блеснуть на соревнованиях. Сейчас педагог и организатор «Крыльев» трудится над командной программой. Ее воспитанницам, привыкшим к сольным выступлениям, такой формат давался поначалу нелегко.

На республиканском турнире «Йолдыз». предоставлено realnoevremya.ru Валерий Мухиной

— У каждой из нас свои сильные и слабые стороны. Например, я люблю ленту и не боюсь публичных выступлений, а Даша всегда сильно нервничает на арене. Когда ты работаешь в команде, надо не конкурировать, а помогать друг другу. Это стало новым для нас. Но мы смогли. На состязаниях, куда мы поехали на пробу, наша команда вошла в тройку призеров, — рассказала гимнастка Валерия Мухина.



Дарья Добрынина и Валерия Мухина. Реальное время / realnoevremya.ru

Валерия уже подала документы на кандидата в мастера спорта, как и Дарья Добрынина. Дарья тоже занимается в «Крыльях». Каждый месяц девушки ездят минимум на два турнира и мечтают прославить свой город. А Гульназ Зверева мечтает о расширении тренерского штата спортшколы.



Nizhnekamsk Star open. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Если поставить группы на поток, мы бы смогли не замыкаться в одном возрасте, нарабатывать практику, проводить турниры. В мае наше отделение стало инициатором турнира Nizhnekamsk Star open, но без помощи Федерации художественной гимнастики по РТ мы бы не справились. Возможно, турнир станет ежегодным. Для девочек важно делиться своими достижениями. Тем более что в «СИБУР Арене НК» есть все для проведения соревнований. Большое спасибо СИБУРу и управлению физической культуры и спорта исполкома НМР за возможность преподавать в таких условиях, — поблагодарила Гульназ Зверева.





