В Татарстане впервые с позапрошлого года зафиксированы случаи заражения клещевым энцефалитом

Фото: Татьяна Демина

В Татарстане впервые с позапрошлого года зафиксированы случаи заражения клещевым энцефалитом. Всего выявили пять клещей с данным заболеванием. Об этом рассказала замруководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

С начала года в медицинские организации республики обратились 6 457 человек из-за присасывания клещей. Это на 9% ниже аналогичного периода прошлого года.

Авдонина отметила, что снижение числа обращений связано с аномально жарким июнем 2024 года — в такую погоду клещи неактивны. Управление исследовало более 3 тысяч клещей, снятых с людей. В 647 из них нашли возбудитель боррелиоза — это 21% от общего числа исследованных особей.

— Показатель довольно высокий, это говорит о том, что клещи у нас инфицированы боррелиями. Ввиду этого нужно принимать все меры профилактики, — подчеркнула замруководителя Управления Роспотребнадзора.

Напомним, что акарицидную обработку от клещей на территории Казани завершили 1 июля.

Олег Исаков