В России увеличили выплаты пострадавшим при ЧС и терактах в 1,5 раза
Правительство России увеличило в 1,5 раза размеры выплат гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и терактов. Соответствующее постановление подписали в соответствии с поручением президента, данным в мае 2024 года.
Единовременная материальная помощь вырастет с 10 тыс. до 15 тыс. рублей на человека.
Помощь в связи с утратой имущества первой необходимости также увеличится:
- при частичной утрате — с 50 тыс. до 75 тыс. рублей;
- при полной утрате — с 100 тыс. до 150 тыс. рублей.
Размер выплат гражданам составит:
- выплаты родственникам погибших в результате ЧС или теракта увеличены с 1 млн до 1,5 млн рублей на каждого погибшего;
- для пострадавших с средним или тяжким вредом здоровью размер выплат увеличен с 400 тыс. до 600 тыс. рублей на человека;
- при причинении легкого вреда здоровью — с 200 тыс. до 300 тыс. рублей.
Постановление также предусматривает ежегодную индексацию размеров финансовой помощи.
Кроме того, после трагических событий в «Крокус Сити Холле» в марте этого года, на пленарном заседании Госдумы приняли в первом чтении законопроект, направленный на усиление мер безопасности при проведении зрелищных мероприятий.
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