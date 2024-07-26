В России увеличили выплаты пострадавшим при ЧС и терактах в 1,5 раза

Фото: Максим Платонов

Правительство России увеличило в 1,5 раза размеры выплат гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и терактов. Соответствующее постановление подписали в соответствии с поручением президента, данным в мае 2024 года.

Единовременная материальная помощь вырастет с 10 тыс. до 15 тыс. рублей на человека.

Помощь в связи с утратой имущества первой необходимости также увеличится:

при частичной утрате — с 50 тыс. до 75 тыс. рублей;

при полной утрате — с 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Размер выплат гражданам составит:

выплаты родственникам погибших в результате ЧС или теракта увеличены с 1 млн до 1,5 млн рублей на каждого погибшего;

на каждого погибшего; для пострадавших с средним или тяжким вредом здоровью размер выплат увеличен с 400 тыс. до 600 тыс. рублей на человека;

при причинении легкого вреда здоровью — с 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Постановление также предусматривает ежегодную индексацию размеров финансовой помощи.

Кроме того, после трагических событий в «Крокус Сити Холле» в марте этого года, на пленарном заседании Госдумы приняли в первом чтении законопроект, направленный на усиление мер безопасности при проведении зрелищных мероприятий.



Анастасия Фартыгина