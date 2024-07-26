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В России увеличили выплаты пострадавшим при ЧС и терактах в 1,5 раза

11:34, 26.07.2024
В России увеличили выплаты пострадавшим при ЧС и терактах в 1,5 раза
Фото: Максим Платонов

Правительство России увеличило в 1,5 раза размеры выплат гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и терактов. Соответствующее постановление подписали в соответствии с поручением президента, данным в мае 2024 года.

Единовременная материальная помощь вырастет с 10 тыс. до 15 тыс. рублей на человека.

    Помощь в связи с утратой имущества первой необходимости также увеличится:

    • при частичной утрате — с 50 тыс. до 75 тыс. рублей;
    • при полной утрате — с 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

    Размер выплат гражданам составит:

    • выплаты родственникам погибших в результате ЧС или теракта увеличены с 1 млн до 1,5 млн рублей на каждого погибшего;
    • для пострадавших с средним или тяжким вредом здоровью размер выплат увеличен с 400 тыс. до 600 тыс. рублей на человека;
    • при причинении легкого вреда здоровью — с 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

    Постановление также предусматривает ежегодную индексацию размеров финансовой помощи.

    Кроме того, после трагических событий в «Крокус Сити Холле» в марте этого года, на пленарном заседании Госдумы приняли в первом чтении законопроект, направленный на усиление мер безопасности при проведении зрелищных мероприятий.

    Анастасия Фартыгина

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