В Татарстане зарегистрировали 174 кандидата в Госсовет республики
В Татарстане зарегистрировали 174 кандидата в Госсовет республики 7-го созыва. ЦИК региона утвердила списки в ходе заседания 25 июля, сообщает пресс-служба избирательной комиссии.
ЦИК Татарстана постановила зарегистрировать:
- 44 кандидата от объединения «Региональное отделение партии Справедливая Россия — Патриоты — За правду в Республике Татарстан»;
- 57 кандидатов от объединения «Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»;
- 23 кандидата от объединения «Татарстанское региональное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
Еще 50 человек зарегистрировали 18 июля.
Напомним, что в единый день голосования 8 сентября 2024 года в Татарстане пройдут выборы депутатов Госсовета республики, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.
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