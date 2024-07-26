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В Татарстане зарегистрировали 174 кандидата в Госсовет республики

10:25, 26.07.2024
В Татарстане зарегистрировали 174 кандидата в Госсовет республики
Фото: Реальное время

В Татарстане зарегистрировали 174 кандидата в Госсовет республики 7-го созыва. ЦИК региона утвердила списки в ходе заседания 25 июля, сообщает пресс-служба избирательной комиссии.

ЦИК Татарстана постановила зарегистрировать:

  • 44 кандидата от объединения «Региональное отделение партии Справедливая Россия — Патриоты — За правду в Республике Татарстан»;
  • 57 кандидатов от объединения «Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»;
  • 23 кандидата от объединения «Татарстанское региональное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Еще 50 человек зарегистрировали 18 июля.

Напомним, что в единый день голосования 8 сентября 2024 года в Татарстане пройдут выборы депутатов Госсовета республики, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

Елизавета Пуншева

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