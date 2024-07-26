В казанской гимназии №94 обновляют столовую: площадь помещения увеличат вдвое

Фото: Максим Платонов

Столовая в казанской гимназии №94 была рассчитана всего на 89 человек, а обучается в ней более тысячи. Из-за этого дети вынуждены были есть во время уроков. Родители жаловались, Роспотребнадзор делал замечания, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Приходилось есть во время уроков. Естественно были недовольства со стороны родителей, почему мой ребенок идет в столовую вместо того, чтобы получать знания. Позже мы будем кормить в две-три перемены максимум и войдем в нормы СанПиНа, — сообщил заместитель директора гимназии Максим Бицур.

Теперь площадь столовой увеличится в два раза за счет присоединения актового зала. После ремонта здесь смогут одновременно обедать 200 человек. Ремонт ведется по индивидуальному дизайну. В будущем планируется обустройство зон с яркой мебелью, все в ярких цветах. Также будут утеплять стены: зимой в помещении было так холодно, что ученики сидели в куртках.

Ремонт ведется в рамках масштабной программы по обновлению школьных столовых. Всего в республике ремонтируют 94 столовые в 34 районах. Работы должны завершить к началу нового учебного года. На обновление выделили 1 млрд рублей.

Рената Валеева