Российские киберспортсмены отказались выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом
Федерация компьютерного спорта России заявила, что российские киберспортсмены готовы участвовать в первых Олимпийских играх по киберспорту только под национальным флагом. Об этом сообщили «Известия».
В пресс-службе Федерации отметили, что если Россия будет приглашена на турнир, то спортсмены с большим энтузиазмом примут участие. Однако выступать под нейтральным флагом они не согласятся.
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах рассказал, что на турнире будут представлены как фиджитал-дисциплины, так и исключительно компьютерные.
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