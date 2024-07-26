Российские киберспортсмены отказались выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом

Федерация компьютерного спорта России заявила, что российские киберспортсмены готовы участвовать в первых Олимпийских играх по киберспорту только под национальным флагом. Об этом сообщили «Известия».

В пресс-службе Федерации отметили, что если Россия будет приглашена на турнир, то спортсмены с большим энтузиазмом примут участие. Однако выступать под нейтральным флагом они не согласятся.

Напомним, о создании первых Олимпийских игр по киберспорту стало известно 14 июня этого года. Олег Исаков / Создано с помощью нейросети Kandinsky

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах рассказал, что на турнире будут представлены как фиджитал-дисциплины, так и исключительно компьютерные.

Олег Исаков