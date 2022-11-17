«Ограничивают в правах многих граждан»: казанцы против увеличения минимального размера земельного участка

В столице Татарстана прошли общественные обсуждения проекта «О внесении изменений в решение Казгордумы от 16 августа 2021 года №5-8 «О правилах землепользования и застройки Казани». В них приняли участие 103 жителя, которые единогласно заявили, что предложенные нововведения скорее ограничивают в правах, чем помогают сохранить целостность города. Чем остались недовольны казанцы и как на это отреагировали власти, выяснило «Реальное время».

Как формируется облик города

Правила землепользования и застройки Казани являются муниципальным нормативным правовым актом, принятым в соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами России и Татарстана, республиканским законом от 25 декабря 2010 года №98-ЗРТ «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования, Генеральным планом городского округа, а также местными нормами градостроительного проектирования.

Их целями являются:

создание условий для устойчивого развития территории Казани, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

создание условий для планировки территории города;

обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц;

создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Компетенцией Казгордумы в данной сфере является утверждение правил землепользования и застройки, а также изменений в них. Вместе с этим при руководителе исполкома существует специализированная комиссия. В нее входят как руководители и должностные лица органов власти, так и лица, представляющие общественные и частные интересы граждан, владельцев недвижимости, общественных и коммерческих организаций.

Фото: realnoevremya.ru

Нужны ли изменения?

Одним из главных и самых обсуждаемых нововведений, которые предложили власти, стало увеличение минимального размера земельного участка для индивидуального строительства с 400 кв. м до 1 000 кв. м.

Вторым пунктом стало не менее обсуждаемое изменение отступа от передней границы — вместо одного метра должно стать три.

Также граждане пожаловались на то, что в предложение Казгордумы не был включен вопрос о возможности строительства жилого дома на землях садоводства. Его отсутствие, в свою очередь, не дает возможности зарегистрировать жилище, что противоречит Федеральному закону №217 и классификатору Росреестра.

Фото: realnoevremya.ru

Что касается первой проблемы, то тут рекомендацией организатора обсуждений на предложения жителей стал единственный ответ:

— Учитывать нецелесообразно. Права существующих правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства не нарушаются при увеличении минимального размера земельных участков. Минимальные размеры для видов разрешенного использования <…> не влияют на застройку и распоряжение существующими земельными участками. А также не применяются при объединении и перераспределении земельных участков. А применяются при образовании земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, — говорится в документе.

Говоря об изменении отступа, организаторы отметили, что данное предложение не содержит проектных обоснований. А вот предложение об уточнении возможности строительства жилых домов в СНТ также назвали «нецелесообразным», но уточнили, что территория под организацию жилой среды все же разрешена.

Фото: realnoevremya.ru

«10 соток при нынешних ценах на землю в Казани полностью исключат возможность строительства дома»

Ряд жителей отметили, что изменения размера минимального участка также приведут и к неизбежным изменениям в цене. По их мнению, стоимость земли сможет увеличиться до рекордных значений, что приведет к их «запустению».

— 10 соток при нынешних ценах на землю в Казани полностью исключат возможность строительства дома!!! Мы с супругой длительное время ищем место и возможности покупки земли!!! Надо оставлять все, как было, возможность строительства на 4 сотках, действующие отступы в 3 м от краев участка и так исключают возможность частой застройки, — сказано в предложении.

Позицию о недопустимости повышения стоимости земли разделяет каждый второй казанец. Стоит отметить, что в основном покупку участков хотят совершить семьи, в которых более одного ребенка, и им попросту тяжело осилить предполагаемую стоимость.

— Добрый день! Сотка земли стоит очень дорого, если сделать минимум 6 соток, то покупка участка вырастет по цене в полтора раза. Что для многих семей станет просто нереально! Предлагаю оставить все как есть, минимум 4 сотки, — пишет жительница.

Фото: realnoevremya.ru

Также некоторые граждане заявили о том, что увеличение отступа от границ приведет к неудобству при строительстве:

— Считаю, что минимальный размер земельного участка (кв. м) для индивидуального строительства необходимо оставить площадью 400 кв. м. Предложенные 1000 кв. м слишком ограничивают в правах многих граждан. Также отступ от передней границы установить в 1 м. Предложенные 3 м создадут неудобства при строительстве гаражей и входных групп, — говорится в документе.

А еще часть граждан просто выразили «душевный крик»:

— Установить для зоны СТ возможность строить ЖИЛЫЕ ДОМА! — сказано в результатах.

Фото: realnoevremya.ru

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Максим Кокунин