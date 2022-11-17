В Татарстане с 18 ноября для обеспечения безопасности на водоемах выставят временные спасательные посты

В Татарстане из-за начала процесса ледообразования на водоемах с завтрашнего дня будут выставлять временные спасательные посты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Так, с 15.00 18 ноября временный спасательный пост появится в населенном пункте Ташкирмень Лаишевского района. С 8.00 19 ноября такие посты появятся в Казани и в Лаишево. Всего в регионе будут работать 10 постов в местах наибольшего скопления рыбаков и массового выхода людей на лед.

Вместе с этим главный госинспектор Татарстана по маломерным судам Юрий Венедиктов рассказал, что с сегодняшнего дня почти во всех районах приступили к работе сводные мобильные группы. Они патрулируют водоемы на судах на воздушной подушке.

На сегодняшний день толщина льда составляет всего 2 сантиметра. В МЧС напомнили, что при выходе на лед толщиной менее 7 сантиметров может грозить административный штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В декабре прошлого года в Татарстане за выход на тонкий лед оштрафовали 34 человека. Кроме того, с начала ледообразования и по конец декабря в республике зафиксировали два случая провала под лед, один человек погиб.



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Максим Кокунин