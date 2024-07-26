В Татарстане ввели штрафы для уличного бизнеса за навязывание товаров и услуг

Фото: Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, предусматривающий штрафы для представителей уличного бизнеса за навязчивое предложение товаров и услуг. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации республики.

КоАП РТ дополнен статьей «Навязывание товаров и услуг в общественных местах». Согласно этой статье, нарушение общественного порядка, выразившееся в навязчивом приставании к гражданам с целью купли-продажи, обмена или приобретения вещей иным способом либо оказания услуг, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 1,5 тыс. рублей.

Штраф за те же действия, совершенные повторно в течение года, составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Помимо этого, скорректирована статья 3.2 КоАП РТ «Нарушение порядка организации уличной торговли». Теперь наказание, прописанное только для незаконной торговли, распространяется также на «оказание услуг, связанных с развлечением населения».

С апреля все уличные торговцы Казани, включая аниматоров в костюмах и фотографов с животными, должны участвовать в электронном аукционе, чтобы получить право на торговлю и предоставление услуг.

Рената Валеева