Еврокомиссия направит 1,5 млрд евро от замороженных активов России на помощь Украине

Европейская комиссия выделит €1,5 млрд, полученных от доходов от замороженных активов России, на поддержку Украины. Эти средства будут направлены на закупки оружия и восстановление страны, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем аккаунте X.

Этот первый транш станет первым шагом в использовании замороженных российских активов для помощи Украине.

Напомним, что на первой сессии Европарламента нового созыва депутаты утвердили кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на должность главы Европейской комиссии на второй пятилетний срок.

